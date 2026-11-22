Della nuova Nissan GT-R si sa ancora pochissimo, eppure è bastata una frase pronunciata quasi di sfuggita per riaccendere l’entusiasmo di chi segue da sempre la sportiva giapponese. L’indizio questa volta riguarda il design e porta la firma di Matthew Weaver, da poco alla guida dello stile globale della Casa, che parlando della futura vettura ha evocato le luci rotonde.

Un richiamo volutamente vago che apre più di una strada. Potrebbe essere un modo per conservare il legame con la R35 oppure un salto all’indietro ben più ampio, fino alle prime Skyline GT-R che hanno dato vita al mito e costruito la reputazione del marchio tra gli appassionati.

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Un indizio lasciato cadere con una risata

Stando alle sue parole, se Nissan decidesse di realizzare una R36 questa avrebbe i fari circolari. Weaver si è fermato lì, accompagnando la battuta con una risata e senza aggiungere nulla sulle forme della carrozzeria o su altri aspetti del progetto. Non si tratta di una conferma ufficiale, questo è evidente. Però l’idea di mantenere i fanali tondi vorrebbe dire proseguire una tradizione arrivata intatta fino alla generazione R35, che è uscita dal mercato europeo negli anni scorsi per motivi legati alle emissioni, comprese quelle sonore.

Weaver tra l’altro questa storia la conosce da vicino. Durante il suo percorso in Nissan ha messo mano anche alla R35 e ha contribuito al disegno del suo caratteristico montante posteriore, uno dei dettagli più riconoscibili della coupé.

Dalla Hakosuka alla R35, quale eredità per la nuova GT-R

Il vero nodo riguarda la posizione di quelle luci. R32, R33, R34 e R35 si sono distinte tutte per i fari posteriori di forma circolare, un tratto che le rende identificabili al primo sguardo. Per ritrovare quelli anteriori bisogna invece tornare fino alla Skyline GT-R del 1969, conosciuta come Hakosuka, e alla Kenmeri GT-R del 1973.

Recuperare elementi tondi comunque non significherebbe per forza disegnare un’auto dall’aspetto rétro. Il riferimento potrebbe restare confinato alla firma luminosa, lasciando ai designer ampia libertà sulle proporzioni e sul trattamento delle superfici.

Motore ibrido e nessuna data all’orizzonte

Nel frattempo la Nissan GT-R continua a essere un tema d’attualità all’interno dell’azienda. L’amministratore delegato Ivan Espinosa ha spiegato che il lavoro sulla nuova generazione è già cominciato e ha sottolineato quanto il modello conti per l’identità della Casa giapponese.

Sul piano tecnico le indicazioni disponibili puntano verso una motorizzazione elettrificata abbinata a un’unità termica, scartando quindi l’ipotesi di una sportiva esclusivamente elettrica. Architettura, potenza e caratteristiche del sistema ibrido sono però ancora sconosciute.

Non c’è nemmeno la certezza che Nissan conservi un V6 biturbo, né si sa quanto la futura GT-R riprenderà dalla concept Hyper Force presentata nel 2023. Soprattutto manca una data di debutto, e dopo l’uscita di produzione della R35 nell’agosto 2025 l’attesa potrebbe allungarsi parecchio. Le parole di Weaver per ora offrono uno spunto sul carattere della prossima GT-R più che un’anticipazione definitiva del suo aspetto.

Fonte: TecnoAndroid