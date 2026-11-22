La nuova Lancia Delta scivola fuori dalle priorità del marchio. Al suo posto potrebbe arrivare una citycar di segmento A più piccola dell’attuale Ypsilon e ispirata al ruolo che avevano avuto Autobianchi A112 e Y10. A indicare questa direzione è Arnaud Belloni, il manager che ha preso in mano Lancia insieme a Fiat e Abarth e che ha spiegato senza troppi giri di parole perché la compatta tanto attesa non sarà in cima alla lista.

Il calendario sembrava già scritto. Dopo la Ypsilon del 2024 e la più recente Gamma, nel 2028 sarebbe dovuto toccare alla nuova Delta. Nel 2025 il marchio aveva perfino annunciato una versione HF Integrale, un richiamo diretto alla storia sportiva di quella compatta che molti ricordano ancora con affetto. Belloni però la vede diversamente e ritiene che il pubblico interessato a un’auto del genere sia troppo ristretto per farla passare davanti ad altri investimenti.

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Perché la Lancia Delta può aspettare

“Dal punto di vista industriale non è la priorità” ha spiegato il dirigente, che tra i progetti più urgenti per il gruppo Fiat cita il Grizzly e la sostituta della 500. Per quanto riguarda il segmento C la sua idea è piuttosto semplice. A coprirlo per Lancia basta la Gamma, di cui sottolinea la praticità del portellone e del bagagliaio. Detto in altre parole la casa torinese ha già un modello in quella fascia e una seconda proposta, per quanto evocativa, rischierebbe di parlare soprattutto a un gruppo limitato di nostalgici.

Il nodo commerciale Belloni lo riassume con una frase che non lascia spazio a interpretazioni: “Lancia è un paradosso, perché ci sono più appassionati che acquirenti”. Ed è proprio da qui che parte il ragionamento sulla piccola. Secondo il manager i clienti a cui rivolgersi vanno cercati anche tra chi in passato ha scelto A112 e Y10 come auto da città compatte ma curate nei dettagli, una fetta di mercato che il marchio conosce bene.

Una piccola Lancia sulle orme di A112 e Y10

I numeri di quelle due vetture spiegano molto. La A112 e la Y10 vendettero rispettivamente circa 1,2 e 1,1 milioni di esemplari. La prima misurava appena 3,23 metri mentre l’attuale Ypsilon arriva a 4,08 metri e appartiene al segmento B. Belloni intravede quindi lo spazio per una citycar Lancia sensibilmente più corta con un posizionamento premium, soprattutto in un mercato elettrico dove il prezzo d’acquisto continua a frenare molti potenziali clienti.

Il manager comunque invita alla prudenza. “Per ora è soltanto un piano, ci sto lavorando” ha precisato. Mancano ancora da definire la sostenibilità economica del progetto e la base tecnica su cui costruirlo. Tra le ipotesi circolate c’è una parentela con la futura Fiat 500 oppure l’impiego della piattaforma E Car sviluppata insieme a Leapmotor, ma al momento tutte le strade restano aperte e nessuna scelta è stata fatta.

C’è poi un aspetto che potrebbe interessare chi associa Lancia soprattutto alle corse e alle versioni più spinte. Secondo Belloni una piccola citycar capace di ottenere risultati sufficienti potrebbe contribuire a finanziare vetture speciali prodotte in pochi esemplari. Anche questo scenario dipende però dal successo di un piano che deve ancora essere costruito.

Fonte: TecnoAndroid