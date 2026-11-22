Una persona su quattro tra quelle che hanno perso la vita viaggiando in auto o furgone in Spagna nel corso del 2025 non indossava la cintura di sicurezza. Il bilancio annuale della DGT, la Direzione generale del traffico spagnola, parla di 157 vittime in totale. Dietro questo numero c’è un meccanismo fisico che pochi conoscono davvero, perché in un incidente affrontato senza cintura gli urti non sono uno solo ma tre. E l’ultimo, quello più pericoloso, avviene all’interno del corpo.

La DGT continua a ribadire quanto sia importante allacciarsi la cintura durante ogni spostamento, ben oltre la semplice paura delle multe. Vale per chi siede davanti e vale allo stesso modo per chi occupa i sedili posteriori. Si tratta di un gesto di pochi secondi che può fare la differenza tra la vita e la morte. Un impatto stradale, infatti, non si riduce allo scontro tra il veicolo e un altro oggetto o essere vivente. In realtà si verificano tre tipi di collisione distinti e uno di questi è il vero responsabile delle ferite.

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Cintura di sicurezza: le tre collisioni nascoste in un unico incidente

Secondo quanto ricorda l’ente spagnolo, nel momento di un sinistro gli occupanti di un mezzo subiscono tre collisioni all’interno dello stesso scontro. La prima è quella più evidente, cioè l’urto del veicolo contro qualcosa. Può essere un’altra auto, un ostacolo fermo, una persona o un animale.

La seconda riguarda l’occupante non trattenuto, che va a sbattere contro l’abitacolo. L’esempio classico è il conducente senza cintura che in un frontale finisce con il torace contro il volante.

C’è poi la terza collisione, quella che si consuma quando gli organi interni colpiscono la parete toracica o la struttura ossea. Succede per esempio quando, oltre al torace contro il volante, anche la testa urta qualche elemento interno della vettura come lo specchietto retrovisore, il parabrezza o il montante metallico che separa il parabrezza dal finestrino.

Lesioni invisibili e numeri che non lasciano dubbi

È proprio quest’ultimo urto a provocare generalmente le lesioni più gravi, che in tanti casi risultano mortali. Il danno però si può ridurre in modo significativo grazie alle cinture e ai sistemi di ritenuta per bambini. La cintura dimezza il rischio di decesso, abbassando la mortalità del 77%, mentre la probabilità di restare gravemente feriti o di morire diventa cinque volte più bassa. Quanto ai più piccoli, un uso corretto dei seggiolini riduce mortalità e lesioni gravi tra il 55% e il 60%.

I principi della biomeccanica applicata agli incidenti stradali aiutano a capire cosa accade. “Se per esempio l’encefalo, contenuto all’interno del cranio, una struttura dura e inestensibile, urta dopo una brusca decelerazione, con l’impatto dei lobi frontali parzialmente protetti dalle meningi contro la parte interna dell’osso frontale, si potranno produrre ematomi o focolai contusivi frontali”.

Uno degli aspetti che rendono così insidioso questo tipo di collisione è che non si vede. “Ma se consideriamo inoltre che la zona occipitale è stata sottoposta a un fenomeno di trazione dopo lo spostamento, che può aver provocato una lacerazione dei vasi sanguigni che uniscono l’encefalo alle meningi, nello stesso incidente si potrà produrre anche un ematoma subdurale occipitale o un’emorragia subaracnoidea a quel livello”.

Il quarto impatto e le nuove regole

Attenzione anche agli oggetti non fissati nell’abitacolo, perché possono dare origine a un quarto impatto. Contenitori lasciati sulla cappelliera, animali liberi o passeggeri seduti dietro senza cintura rischiano di trasformarsi in proiettili capaci di colpire chi viaggia a bordo.

Sul fronte normativo, con la modifica dell’articolo 119 del Regolamento generale della circolazione spagnolo in vigore dal 1° ottobre 2026 sono state eliminate le esenzioni dall’obbligo di cintura per tassisti, autisti NCC, istruttori di scuola guida, corrieri e trasportatori. Restano esentati soltanto i conducenti di ambulanze, il personale sanitario e i vigili del fuoco durante le emergenze.

Fonte: TecnoAndroid