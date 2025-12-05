Realme P4x 5G è ufficiale con una batteria da ben 7000 mah

Il produttore tech Realme continua la sua ascesa sul mercato mobile con la presentazione di un nuovo smartphone di rilievo. Ci stiamo riferendo al nuovo Realme P4x, il quale sembra essere inizialmente destinato per il solo mercato indiano. Tra le sue caratteristiche, spicca senza ombra di dubbio la presenza di una batteria esagerata pari ad addirittura 7000 mah. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Realme annuncia ufficialmente il nuovo Realme P4x con una grande batteria pari a 7000 mah

Realme P4x è il nuovo smartphone presentato in queste ore dal noto produttore tech Realme. Come già accennato in apertura, questo device stupisce per le sue specifiche tecniche. Tra queste, spicca infatti la presenza di una batteria esagerata pari a ben 7000 mah. È inoltre presente il supporto alla ricarica rapida da 45W, quindi non ci saranno assolutamente problemi per ricaricare in tempi brevi questa batteria.

Lo smartphone ha inoltre sul fronte un display eccezionale. La diagonale è pari a 6.72 pollici e spicca la presenza di una frequenza di aggiornamento pari a ben 144Hz. La risoluzione è pari al FullHD+ e la luminosità di picco arriva a 1000 nits. Dal punto di vista prestazionale, a muovere il tutto troviamo poi uno degli ultimi soc di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Quest’ultimo viene accoppiato a 6 GB o 8 GB di memoria RAM e 128 GB oppure 256 GB di storage interno.

Il comparto fotografico posteriore è poi affidato a tre fotocamere, di cui un sensore fotografico principale da 50 MP, più un piccolo flash LED. Lo smartphone dispone inoltre della certificazione di resistenza IP64. Il software installato a bordo è poi Android 15, con l’interfaccia utente personalizzata da Realme , ovvero la Realme UI in versione 6.

Prezzi e disponibilità

Come già detto, almeno inizialmente il nuovo Realme P4x sarà distribuito ufficialmente per il mercato indiano. Il suo prezzo partirà da circa 150 euro al cambio attuale.