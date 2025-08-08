Realme GT8 Pro

Realme GT8 Pro si prepara al debutto in Cina previsto per ottobre 2025 e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe portare con sé una scheda tecnica da vero top di gamma. Dopo i primi dettagli emersi ad aprile, un nuovo report firmato dal leaker Digital Chat Station offre un quadro più definito sulle caratteristiche del modello Pro, a partire dal chip e dal comparto fotografico.

Snapdragon 8 Elite Gen 2 e display AMOLED 2K

Il cuore del nuovo Realme GT8 Pro dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Elite Gen 2 (SM8850), il processore di fascia alta di Qualcomm atteso su numerosi flagship Android della seconda metà dell’anno. Il dispositivo integrerebbe un display AMOLED Samsung piatto da 6,85 pollici, con risoluzione 2K e trattamento antiriflesso AR, pensato per migliorare la leggibilità sotto la luce solare diretta. Il salto qualitativo più evidente dovrebbe riguardare la fotocamera posteriore, dove trova spazio un teleobiettivo periscopico da 200 MP con sensore di grandi dimensioni. Un dato che, se confermato, segnerebbe una svolta netta rispetto ai 50 MP dei modelli attualmente presenti nella fascia alta. Completano il setup un sensore principale e un ultra-grandangolare, entrambi di fascia elevata, sebbene le specifiche non siano ancora note.

Batteria generosa, cornice in metallo e audio potenziato

Il nuovo smartphone di Realme dovrebbe inoltre adottare una cornice metallica, una batteria ad alta capacità (ancora non specificata), altoparlanti migliorati e un sensore di impronte ultrasonico 3D sotto al display, che garantirebbe sblocchi istantanei anche con le dita bagnate. Un set di caratteristiche che punta chiaramente a competere con i principali flagship Android del 2025. Secondo le stime più recenti, Realme GT8 Pro potrebbe debuttare in Cina a 3.999 yuan, pari a circa 480 euro al cambio attuale. Si tratta di un incremento rispetto ai 3.599 yuan (430 euro) del precedente GT5 Pro, giustificato dall’adozione di componenti hardware più evoluti. Allo stesso evento è atteso anche il lancio della versione base GT8, che dovrebbe condividere il chip di fascia alta e integrare un teleobiettivo periscopico, probabilmente da 50 MP.