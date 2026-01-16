Realme Neo 8 arriverà in Cina il 22 gennaio

Continuano ad arrivare nuove informazioni di rilievo sul prossimo smartphone di punta di casa Realme. Il modello in questione è il nuovo Realme Neo 8. Quest’ultimo arriverà in veste ufficiale anche a livello globale come versione re-branded denominata Realme GT 8. Prima del lancio globale, lo smartphone sarà però annunciato per il mercato cinese. Secondo i teaser, la data della presentazione ufficiale è fissata per la giornata del prossimo 22 gennaio 2026.

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Realme Neo 8 sarà annunciato in Cina il prossimo 22 gennaio 2026

Secondo quanto è emerso in rete, il prossimo smartphone di punta Realme Neo 8 sarà annunciato in veste ufficiale sul mercato cinese durante la giornata del prossimo 22 gennaio 2026. Come già detto, questo smartphone sarà in seguito distribuito anche a livello globale, ma con un altro nome, ovvero Realme GT 8.

Uno dei suoi punti di forza sarà l’autonomia. È stata infatti confermata la presenza di una batteria molto grande pari a ben 8000 mah. Questo non avrà comunque ripercussioni negative sul design. Lo smartphone dovrebbe infatti avere comunque uno spessore complessivo ridotto, pari a soli 8.3 mm. Dal punto di vista tecnico, ci si aspetta specifiche di estrema qualità.

Ci troveremo infatti di fronte ad un vero e proprio top di gamma. Le prestazioni saranno infatti affidate ad uno dei processori più potenti sul mercato. Si tratta del soc Snapdragon 8 Gen 5. A supportare ulteriormente le performance, lo smartphone avrà anche tagli di memoria con addirittura fino a 24 GB di memoria RAM super veloce LPDDR5X. Anche sul fronte la qualità sarà estrema. Sarà infatti presente un ottimo pannello realizzato da casa Samsung. Il display sarà Samsung M14 con tecnologia AMOLED. La diagonale sarà piuttosto estesa, pari a 6.78 pollici. Non è ancora stato confermato, ma dovrebbe essere presente una frequenza di aggiornamento davvero molto elevata.

Si attende dunque la giornata del prossimo 22 gennaio 2026 per la presentazione ufficiale del nuovo Realme Neo 8.