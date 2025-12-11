Realme GT 7T: il prezzo di ALIEXPRESS è tra i più bassi di sempre

Risparmiare su AliExpress è davvero facilissimo con l’acquisto di un Realme GT 7T che viene a costare decisamente meno del previsto, grazie a un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente e pronto a fare la differenza anche per l’utente interessato alla qualità, ma che allo stesso tempo non vuole perdere mai di vista la spesa ridotta.

Tutti finalmente possono pensare di mettere le mani su un prodotto che parte con peso di 202 grammi, raggiungendo a sua volta dimensioni di 162,42 x 75,97 x 8,25 millimetri di spessore, oltre a una totale resistenza agli agenti atmosferici. Il processore è di fascia medio-alta, trattasi del MediaTek Dimensity 8400 Max, octa-core con una frequenza di clock a 3,25GHz, passando anche per l’ottima GPU Mali-G720 MC7, con alle spalle 12GB di RAM e un buon quantitativo di memoria interna (non espandibile con microSD).

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Il display non è altro che un pannello dalle dimensioni molto generose, poiché raggiunge 6,8 pollici di diagonale, sempre appoggiandosi a tecnologia LTPO AMOLED con densità di 453 ppi, risoluzione di 1280 x 2800 pixel, 120Hz di refresh rate, per finire con 16 milioni di colori e protezione ArmorShell Glass. Nulla da dire per quanto riguarda la qualità del comparto fotografico, dove sono presenti due sensori: un principale da 50 megapixel seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel.

AliExpress, quanto costa oggi Realme GT 7T

Il prezzo di vendita di Realme GT 7T è decisamente più basso di quanto avreste mai immaginato, proprio perché si parte da un listino iniziale di 507,15 euro, per scendere fino a 308,97 euro, così da approfittare di un risparmio automatico di circa 200 euro, che viene applicato direttamente al seguente link.

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L’utente si ritrova quindi a poter spendere poco e godere di un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, con spedizione a domicilio gratuita effettuata direttamente dalla Spagna, e la certezza di ricevere la merce entro breve periodo.