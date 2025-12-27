Real Racing 3 si prepara a dire addio al suo pubblico

Dopo dodici anni di adrenalina virtuale, Electronic Arts mette la parola fine a Real Racing 3. Il gioco, uno titoli di corse più iconici del mobile gaming, non è più disponibile per i nuovi download su Google Play Store e App Store. Chi lo possiede già potrà continuare a correre per alcuni mesi, fino alla chiusura definitiva dei server. Lanciato nel 2013, Real Racing 3 si è distinto per la sua incredibile attenzione ai dettagli. Presenta oltre 40 circuiti ufficiali distribuiti in 20 location reali, una griglia di 43 auto e più di 300 veicoli fedelmente riprodotti dei marchi più prestigiosi. Tra cui Porsche, Bugatti, Chevrolet, Aston Martin e Audi. Il gioco includeva anche una modalità multigiocatore in tempo reale, classifiche social e una community affezionata di milioni di giocatori.

Real Racing 3 dice addio al settore gaming: ecco i dettagli

La chiusura definitiva è fissata per il 19 marzo 2026, data in cui i server saranno spenti e il gioco diventerà completamente inaccessibile, anche offline. Fino ad allora, gli acquisti in-app sono stati disattivati: le valute già acquistate potranno essere utilizzate. Mentre ogni credito non speso scadrà al momento della chiusura. Per ringraziare i giocatori, l’ultimo aggiornamento regalerà 1000 oro, un’Audi S1 e-tron quattro e una Rimac Nevera 2023. Con oro extra per chi possiede già tali veicoli.

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Il seguito Real Racing 4 è stato cancellato nel 2019 e non ha mai visto la luce. Eppure, EA non ha escluso del tutto la possibilità di un ritorno in futuro. In tali dodici anni, Real Racing 3 è diventato un punto di riferimento nel mondo delle corse mobile. Ciò grazie alla sua combinazione di grafica realistica, collezione di auto di lusso e sfide competitive online. L’addio non è solo la fine di un gioco, ma la chiusura di un capitolo importante per milioni di appassionati di corse digitali. I giocatori hanno quindi ancora tempo per godersi gli ultimi giri e celebrare il titolo.