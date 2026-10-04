Reacher 6 è ufficiale: la quarta stagione vola a 66 milioni

Prime Video ha confermato ufficialmente la sesta stagione di Reacher, e lo ha fatto con un tempismo che sorprende. Sono passati appena 12 giorni dall’arrivo sulla piattaforma dell’episodio conclusivo della quarta stagione, e l’annuncio è già arrivato. Il dato curioso è che il rinnovo per una quinta stagione era stato ufficializzato soltanto all’inizio del 2026. Evidentemente i risultati ottenuti dagli ultimi episodi sono stati così convincenti da spingere il servizio streaming di Amazon a puntare ancora sulla serie guidata da Alan Ritchson, senza aspettare oltre.

I numeri della quarta stagione di Reacher su Prime Video

Dietro una scelta così rapida ci sono cifre difficili da ignorare. La quarta stagione di Reacher ha raccolto 66 milioni di spettatori nei primi 28 giorni di disponibilità su Prime Video, superando il risultato della terza. Non si tratta di un dettaglio da poco, perché capita di rado che una produzione arrivata a questo punto del suo percorso riesca ancora a crescere invece di perdere pubblico. Anzi, di solito succede il contrario, con l’entusiasmo iniziale che tende a calare stagione dopo stagione.

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Qui invece la curva va verso l’alto. Con questi ascolti, i nuovi episodi entrano tra le cinque stagioni più viste in assoluto tra tutte le serie originali della piattaforma. Un traguardo notevole, considerando che il catalogo originale di Amazon è ormai piuttosto ampio e che lo show non è certo una novità.

A commentare la notizia è stato Peter Friedlander, responsabile della televisione globale, che ha sintetizzato tutto con una frase secca: “Reacher colpisce duro”. Poi ha aggiunto parole di grande apprezzamento per il protagonista. “Alan Ritchson è Jack Reacher. Ha offerto un’interpretazione che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Insieme ai nostri partner di Paramount Television Studios non potremmo essere più entusiasti di proseguire questo viaggio. Reacher è una serie davvero iconica e siamo felici di condividere questa avventura con un cast e una troupe straordinari anche per la sesta stagione.”

La quinta stagione in lavorazione e il successo di Neagley

Mentre la sesta stagione è appena stata annunciata, la quinta stagione di Reacher è già in piena produzione. Le riprese si stanno svolgendo a Toronto, e questo significa che il pubblico avrà nuovi episodi da seguire prima che la macchina si metta in moto per il capitolo successivo. Per chi segue le vicende dell’ex militare interpretato da Ritchson, insomma, il futuro appare ben pianificato.

Nel frattempo l’universo narrativo si è allargato. Su Prime Video è arrivata da poco anche Neagley, la serie derivata dedicata a uno dei personaggi più amati dello show principale. E il riscontro degli spettatori è stato positivo fin da subito, segno che l’interesse verso il mondo di Reacher va oltre la figura del suo protagonista.

La protagonista Maria Stern ha raccontato di essere molto soddisfatta del fatto che la serie riveli finalmente il passato del suo personaggio. L’attrice si è detta colpita dal modo in cui gli autori sono riusciti a intrecciare una storia così carica di emozioni all’interno di un thriller d’azione spettacolare, un equilibrio non sempre semplice da trovare in un genere che punta soprattutto sul ritmo e sulle scene movimentate.

Fonte: TecnoAndroid