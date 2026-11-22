Sega ha pubblicato un nuovo trailer di Crazy Taxi: World Tour interamente dedicato all’India, una delle numerose ambientazioni che compongono il nuovo capitolo della celebre serie di guida arcade. Il filmato mostra da vicino la mappa indiana e conferma con chiarezza la direzione scelta per il progetto, cioè un vero e proprio giro del mondo a bordo di un taxi lanciato a tutta velocità tra strade, piazze e scorci molto diversi tra loro.

Del resto il titolo parla chiaro. Il viaggio attorno al globo è il cuore di questo episodio, pensato per riportare in auge uno dei marchi arcade più amati della casa giapponese, e proprio per questo il gioco punta su scenari variegati, ciascuno ispirato a una precisa zona del pianeta. Prima della nuova destinazione asiatica erano già state presentate la mappa del Brasile e quella ambientata in Giappone, quindi questa ulteriore tappa esotica va ad arricchire un itinerario che si fa via via più ricco e colorato.

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Al momento non esiste ancora una data di uscita precisa. L’arrivo di Crazy Taxi: World Tour è previsto nel 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, una finestra temporale che per ora resta piuttosto ampia.

Templi, montagne e strade affollate nella mappa indiana

“L’ultima tappa del World Tour: l’India! Città calorose e accoglienti, templi antichi e una ricca cultura rendono questa destinazione perfetta da esplorare in taxi”. Con queste parole Sega accompagna la descrizione del nuovo trailer, che offre uno sguardo abbastanza approfondito sullo scenario e sulle sue caratteristiche principali.

La mappa propone una sorta di versione condensata dell’immenso paese asiatico, racchiusa in pochi chilometri quadrati. Il risultato è un percorso che attraversa luoghi iconici e panorami decisamente particolari, dal Taj Mahal fino alle vette dell’Himalaya, passando per le vie intricate e congestionate dei centri urbani dove il traffico non concede tregua.

Una varietà del genere non è soltanto una questione estetica. Gli elementi che compongono l’ambientazione permettono infatti di alternare stili di guida differenti, sempre però con una buona dose di ostacoli da tenere sotto controllo praticamente a ogni curva.

Il ritorno di una serie storica di Sega

Crazy Taxi: World Tour segna il ritorno sulle scene della storica saga arcade, che rientra tra i franchise del passato che Sega intende rilanciare. La formula è quella di una nuova avventura ad alta velocità, con il caos tipico dei taxi della serie trasportato stavolta in giro per il mondo, tra metropoli e paesaggi lontani.

Nei panni di Axel i giocatori devono ritrovare il suo amato taxi, sottratto da un misterioso gruppo di criminali mascherati. Da qui prende il via un inseguimento che si snoda attraverso cinque città situate in diverse aree del globo, ognuna con un’identità ben riconoscibile.

L’impostazione rimane fedele alle origini. Si guida in maniera folle, con un modello marcatamente arcade, all’interno di mappe più o meno aperte dove conta soprattutto individuare i percorsi più rapidi per raggiungere gli obiettivi. Trasportare i passeggeri a destinazione nel minor tempo possibile resta la chiave per accumulare denaro, esattamente come nella tradizione del franchise.

Accanto alla campagna narrativa il nuovo capitolo propone incarichi secondari, nuovi veicoli e numerose opzioni di personalizzazione. Non manca la classica modalità Arcade, che ripropone la tradizionale corsa contro il tempo, mentre il multiplayer online consente di sfidare altri tassisti in diverse modalità competitive.

Fonte: TecnoAndroid