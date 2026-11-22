Passare molte ore davanti agli schermi da bambini potrebbe non essere quel disastro per il cervello che molti genitori temono. Uno studio finlandese che ha seguito un gruppo di ragazzi per otto anni ha rilevato che chi trascorreva più tempo davanti agli schermi durante l’infanzia tendeva poi, da adolescente, a mostrare capacità cognitive migliori nell’elaborazione delle informazioni. Il risultato mette in discussione l’idea, piuttosto diffusa, secondo cui smartphone, tablet e computer siano sempre e comunque dannosi per un cervello in crescita.

Secondo i ricercatori dell’Università di Jyväskylä conta meno la quantità di ore e molto di più il modo in cui vengono impiegate. Attività che stimolano l’apprendimento, la creatività e la risoluzione dei problemi potrebbero avere un valore particolare. L’obiettivo quindi non sarebbe azzerare l’uso dei dispositivi ma bilanciarlo con il movimento e con esperienze mentalmente stimolanti. La questione non è di poco conto perché infanzia e adolescenza sono fasi decisive per lo sviluppo cerebrale, e i cambiamenti nell’attenzione, nella memoria e nell’apprendimento possono lasciare il segno a lungo, influenzando percorsi scolastici e professionali fino all’età adulta.

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Non tutto lo screen time è uguale

Per elaborazione cognitiva si intende l’insieme delle abilità mentali con cui si acquisiscono informazioni, si presta attenzione, si ricordano dettagli, si impara e si risolvono problemi. Il legame con lo screen time però dipende con ogni probabilità da cosa i ragazzi fanno davvero con i dispositivi. Guardare video, giocare a titoli che richiedono pensiero strategico o dedicarsi ad attività educative comporta livelli di impegno mentale molto diversi.

“I risultati suggeriscono che il tempo trascorso davanti agli schermi può sostenere l’elaborazione cognitiva di bambini e adolescenti. Presumibilmente il punto essenziale è il tipo di cose che fanno in quel tempo” spiega Petri Jalanko, ricercatore dottorando dell’ateneo finlandese. Insegnanti e genitori, aggiunge, dovrebbero incoraggiare un uso dei dispositivi che favorisca pensiero attivo, risoluzione dei problemi, creatività e apprendimento. “Non dovremmo considerare lo screen time solo come dannoso ma cercare un equilibrio tra attività fisica e un uso degli schermi che promuova il pensiero attivo”.

Movimento e memoria, ragazzi e ragazze reagiscono in modo diverso

Più sfaccettato il quadro sull’attività fisica. Nelle ragazze, aver dedicato più tempo fin dall’infanzia a un movimento di intensità leggera è risultato associato a una migliore memoria di lavoro in adolescenza. Nei ragazzi invece lo stesso effetto emergeva con una maggiore partecipazione ad attività guidate, come sport organizzati o sessioni di esercizio strutturate. La memoria di lavoro è la capacità del cervello di trattenere e usare temporaneamente un’informazione, per esempio ricordare le istruzioni mentre si svolge un compito o tenere a mente i numeri durante un calcolo. Per attività leggera si intendono movimenti piuttosto blandi che non alzano in modo sostanziale respiro e battito cardiaco.

C’è poi un altro dato controintuitivo. Gli adolescenti che dichiaravano meno attività fisica non supervisionata ottenevano punteggi migliori nei test cognitivi. Eppure, quando movimento e frequenza cardiaca venivano misurati con sensori indossabili, non emergeva alcuna associazione tra attività complessiva o sedentarietà e prestazioni mentali. Una possibile spiegazione è che un sensore registra quando si sta seduti o ci si muove ma non può sapere se in quel momento si sta studiando, affrontando un problema difficile o semplicemente riposando. Jalanko sottolinea che servono studi di intervento per chiarire i rapporti di causa ed effetto e le differenze tra i sessi, oltre ad approfondire il ruolo dell’intensità dell’esercizio.

Come è stato condotto lo studio PANIC

I dati provengono da un follow up di otto anni nell’ambito dello studio PANIC, un progetto finlandese di lunga durata dedicato all’attività fisica e all’alimentazione dei bambini. L’analisi ha coinvolto 260 partecipanti, 124 ragazze e 136 ragazzi, con un’età media di 15,8 anni al momento della valutazione in adolescenza. Le informazioni su movimento e sedentarietà sono state raccolte sia con questionari sia con dispositivi indossabili che combinavano monitoraggio del battito e misurazione dei movimenti. Le abilità cognitive sono state valutate con la batteria di test computerizzati CogState, che misura apprendimento, attenzione e memoria di lavoro.

I ricercatori precisano che si tratta di associazioni e non di rapporti di causa ed effetto. Nulla dimostra che aumentare il tempo davanti agli schermi migliori il pensiero di un bambino o che ridurre certe forme di esercizio porti vantaggi cognitivi. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Pediatric Exercise Science.

Fonte: TecnoAndroid