In Indonesia è stata individuata una nuova rana volante, un piccolo anfibio che si sposta planando tra gli alberi, ha un muso appuntito e con i propri piccoli fa qualcosa di decisamente strano. Per parecchie persone sarà la prima volta che sentono parlare di rane capaci di muoversi nell’aria, e non ci sarebbe niente di cui vergognarsi. L’idea di un animale del genere che attraversa lo spazio tra un ramo e l’altro sembra presa da un libro di fiabe, invece descrive una realtà concreta.

La scoperta mette insieme tre caratteristiche che difficilmente si associano a una rana. C’è la capacità di spostarsi sospesa nel vuoto, c’è una forma del capo diversa da quella che ci si aspetterebbe e c’è soprattutto un modo di occuparsi della prole che lascia perplessi. Ognuno di questi aspetti meriterebbe un discorso a parte, ma è l’insieme a rendere questa nuova specie così interessante.

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Una rana che plana da un albero all’altro

Quando si parla di rana volante conviene chiarire subito un punto. Questo anfibio non vola come farebbe un uccello, piuttosto plana. Si lancia nel vuoto e scivola nell’aria fino a raggiungere un altro tronco o un altro ramo, sfruttando la spinta iniziale e il proprio corpo per controllare la discesa. È un modo di muoversi che permette di coprire distanze tra gli alberi senza dover scendere fino a terra, e questo per un animale piccolo fa parecchia differenza.

Proprio questa abilità è la ragione del soprannome, che può sembrare esagerato ma rende bene l’idea. Vedere una rana che attraversa lo spazio tra le chiome resta qualcosa di sorprendente anche per chi conosce bene questi animali, figuriamoci per chi li immagina soltanto saltellare vicino a uno stagno. La rana scoperta in Indonesia fa parte di questo gruppo di anfibi abituati a vivere in alto, lontano dal suolo.

Il muso appuntito e lo strano rapporto con i piccoli

Oltre al modo di spostarsi, il nuovo anfibio si distingue anche per l’aspetto. Il dettaglio che salta all’occhio è il muso appuntito, una forma del capo che lo rende riconoscibile e che contribuisce a distinguerlo come nuova specie. Non si tratta di un particolare da poco, perché sono spesso proprio queste differenze fisiche a permettere di separare un animale da altri simili.

Poi c’è la parte più curiosa di tutta la vicenda, quella che riguarda i piccoli. La rana volante indonesiana ha infatti un comportamento davvero bizzarro nei confronti della propria prole, qualcosa che esce dagli schemi a cui si è abituati pensando agli anfibi. Nell’immaginario comune le rane depongono le uova e poi tutto procede più o meno da sé, tra girini e acqua. Qui invece il rapporto con i nuovi nati prende una strada insolita, tanto da essere considerato uno degli elementi più strani della scoperta.

Messe una accanto all’altra, queste caratteristiche disegnano il ritratto di un animale fuori dal comune. Una rana che plana tra gli alberi, con un muso appuntito e un modo tutto suo di gestire i piccoli, è stata appena aggiunta all’elenco delle specie conosciute dell’Indonesia.

Fonte: TecnoAndroid