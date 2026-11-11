Rally dei Colli Euganei, ritorno dopo 37 anni tra polemiche

Il Rally dei Colli Euganei si prepara a tornare dopo trentasette anni di assenza, e con lui riparte anche lo scontro con chi vorrebbe fermarlo in nome della tutela del territorio. Per chi ha meno di quarant’anni le corse su queste colline sono sempre state un racconto tramandato da padri e nonni, fatto di foto sbiadite e di nomi che sanno di leggenda. Nel 1976 il Rally Prealpi Venete e dei Colli Euganei arrivava già alla sua 22ª edizione e per decenni il motorsport è passato da queste strade, lasciando una cultura automobilistica che nessuna petizione può davvero cancellare.

Ora quella storia può ricominciare. Il 21 e 22 novembre è prevista una gara vera, organizzata da InversioneaU, un’associazione di giovani appassionati che sui Colli ci vivono. Non si tratta di una multinazionale arrivata a spremere il territorio ma di ragazzi del posto che hanno protocollato le richieste, disegnato un percorso e scelto una formula pensata per restare compatta, il Rally Sprint.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Numeri contenuti e regole precise

I dati raccontano un evento tutt’altro che invasivo. Al via ci sarà una sessantina di equipaggi impegnati su due prove speciali, per un totale di 21,36 chilometri cronometrati su 109 di percorso complessivo. Le strade resteranno chiuse solo per le ore strettamente necessarie e il parco assistenza sarà sistemato lontano dalle colline, nella zona industriale di Selve. Il sabato sono previste le ricognizioni con vetture di serie nel rispetto del Codice della strada, mentre la domenica sarà dedicata alla gara. Due giorni in tutto, dentro un parco che si estende per quasi 19.000 ettari. Chi parla di un assedio ai Colli Euganei dovrebbe forse guardare con attenzione queste cifre. Gli organizzatori si aspettano migliaia di appassionati e immaginano una giornata di sport per famiglie, con persone che mangiano, dormono e spendono in zona imparando a conoscere il territorio.

Parlando con i comitati emerge però un problema diverso, cioè le moto e le auto che ogni fine settimana sfrecciano sui tornanti spesso fuori dalle regole e a volte anche di notte. Una protesta fondata e portata avanti da anni. Quelle però sono corse abusive, senza commissari né ambulanze e senza alcun controllo. Un rally rappresenta esattamente l’opposto, con strade chiuse, un direttore di gara, verifiche tecniche e la vigilanza di Prefettura e Questura. Fermare l’unica competizione regolata perché nessuno ferma chi corre senza regole appare come il paradosso più amaro della vicenda, visto che colpire l’evento controllato non toglie dalla strada nemmeno una moto. Gli stessi comitati in un messaggio sui social hanno ammesso che il rally è la leva trovata per smuovere un’amministrazione rimasta ferma. Una battaglia legittima, combattuta però sulle spalle di chi vuole fare le cose per bene.

Sport e ambiente da bilanciare

Le colline padovane ospitano già il ciclismo. Il Parco ha firmato un accordo con la Federazione Ciclistica Italiana per lo sport sostenibile e ha accolto una tappa del Giro Next Gen senza che nessuno gridasse allo scempio. La Costituzione tutela ambiente ed ecosistemi ma dal 2023 riconosce anche il valore educativo e sociale dello sport, due principi da bilanciare e non da mettere in guerra tra loro.

C’è poi un aspetto che le cifre non misurano. Le corse automobilistiche sono cultura popolare, tecnica e passione, fatta di meccanici, preparatori, commissari volontari e famiglie che aspettano un anno intero per veder passare un’auto da corsa in curva. Chi è cresciuto senza un rally sotto casa ha dovuto accontentarsi della televisione. Oggi i livelli di sicurezza sono altissimi e le linee guida internazionali sulla gestione del pubblico risultano molto più severe di quelle di quarant’anni fa.

Nessuno chiede di abbassare la guardia. Gli incidenti avvenuti in questi mesi in altre gare ricordano che la protezione degli spettatori è il terreno su cui un rally si gioca la propria credibilità. Proprio per questo il ritorno del Rally dei Colli Euganei va organizzato alla luce del sole, con zone pubblico presidiate e un piano di sicurezza noto a tutti, in un territorio vivo fatto di abitanti, giovani e passioni dove un fine settimana di gara regolato e controllato non cambierà gli equilibri.

Fonte: TecnoAndroid