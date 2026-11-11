iOS 27.2.1 chiude due falle di iMessage nelle chat di gruppo

Apple ha appena rilasciato iOS 27.2.1, un aggiornamento che corregge due falle di sicurezza in iMessage piuttosto delicate, entrambe legate alle chat di gruppo. Chi aggiunge una persona a una conversazione già avviata lo fa di solito con una certezza: il nuovo arrivato vedrà soltanto i messaggi inviati dopo il suo ingresso. Questa è sempre stata la regola ufficiale, ma fino a pochi giorni fa le cose non funzionavano esattamente così. Anzi, il problema era più grave di quanto potesse sembrare a prima vista, e insieme ai due difetti di iMessage la patch sistema altri sette bug.

La prima vulnerabilità permetteva a un utente appena inserito in un gruppo di leggere i messaggi scambiati prima della sua aggiunta. Non si tratta solo del classico caso di qualche commento poco lusinghiero finito sotto gli occhi della persona sbagliata. Basta pensare a chi organizza una festa a sorpresa e poi, a preparativi conclusi, include il festeggiato nella conversazione. Oppure alle chat di lavoro, dove possono circolare informazioni riservate che un nuovo membro non avrebbe mai dovuto vedere.

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Il rischio più serio riguardava un intruso invisibile

La seconda falla era decisamente più preoccupante. Un hacker che agiva da remoto poteva infatti unirsi a una chat di gruppo su iMessage e ricevere tutti i messaggi successivi, senza che nessuno dei partecipanti se ne accorgesse. Praticamente una presenza silenziosa dentro la conversazione, capace di seguire ogni scambio senza lasciare alcun segnale evidente agli altri membri del gruppo.

C’è poi un dettaglio tecnico che dice molto sulla natura del difetto. Per risolvere il bug che rendeva visibili i messaggi precedenti, Apple ha dovuto eliminare direttamente il codice vulnerabile, invece di limitarsi a una semplice correzione. Una scelta del genere lascia intendere che il problema fosse radicato abbastanza in profondità all’interno del servizio di messaggistica, ed è un motivo in più per non rimandare l’installazione.

Bluetooth, AirPlay e gli altri bug corretti da iOS 27.2.1

Oltre ai due difetti di iMessage, iOS 27.2.1 interviene su altri sette problemi di sicurezza. Tre riguardano il Bluetooth, e due di questi consentivano a un malintenzionato nelle vicinanze di aggirare i limiti sui tentativi di abbinamento oppure di corrompere la memoria del dispositivo. Una situazione non proprio tranquillizzante, considerando quanto spesso questa connessione resti attiva durante la giornata per cuffie, smartwatch e accessori vari.

Sistemato anche un difetto in AirPlay che permetteva di superare il limite sui tentativi di inserimento del codice di abbinamento. Un’altra vulnerabilità si trovava invece in CoreUtils e dava la possibilità a un dispositivo Bluetooth malevolo di avviare la procedura di accoppiamento senza alcuna interazione da parte dell’utente. Completa il quadro un bug in App Intents, il componente che poteva esporre dati sensibili a un’applicazione non autorizzata ad accedervi.

Il pacchetto di correzioni non riguarda soltanto i telefoni. L’aggiornamento è infatti disponibile per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Vision Pro, quindi conviene verificare la presenza della nuova versione su tutti i dispositivi dell’ecosistema Apple in uso, non solo sullo smartphone.

Fonte: TecnoAndroid