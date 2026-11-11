AMD MEXT: la memoria Flash per dimezzare la DDR5 nei server EPYC

AMD ha presentato MEXT, una nuova soluzione di memoria che sfrutta la memoria Flash per contenere i costi della DRAM e attenuare i problemi di approvvigionamento che stanno mettendo sotto pressione il settore dei server. La tecnologia è pensata per i processori EPYC e promette di ampliare la capacità di memoria disponibile mantenendo prestazioni molto vicine a quelle tradizionali, anche quando la quantità di DDR5 installata viene ridotta del 50%. Si tratta di una proposta che arriva in un momento particolarmente delicato per chi gestisce infrastrutture di calcolo, alle prese con prezzi alti e forniture tutt’altro che garantite.

Il contesto è quello di un vero e proprio superciclo della memoria, una fase in cui il rapporto tra domanda e offerta continua a peggiorare senza tregua. I produttori faticano a stare dietro alle richieste e la carenza di chip non mostra alcun segnale di rallentamento. Per le aziende che costruiscono e mantengono server la questione non è affatto secondaria, perché la memoria è diventata una delle voci più pesanti dell’intero bilancio hardware.

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Il peso della DRAM sul costo dei server

Oggi la sola DRAM arriva a rappresentare il 75% del costo complessivo di un server. Un dato che da solo spiega perché ogni intervento capace di ridurne l’impiego venga osservato con grande attenzione. Quando tre quarti della spesa finiscono in un unico componente, anche un piccolo margine di risparmio può tradursi in cifre importanti, soprattutto su larga scala, dove le macchine si contano a centinaia o a migliaia.

Eppure, guardando la storia di questo componente, il prezzo per gigabyte è crollato in modo impressionante nel corso dei decenni. Negli anni Settanta un gigabyte di memoria DRAM costava circa 45 milioni di euro, mentre negli anni Dieci di questo secolo la stessa quantità si aggirava intorno ai 7 euro. Un calo vertiginoso, che però non basta a compensare la situazione attuale. La crescita della domanda e la scarsità dell’offerta hanno infatti invertito la tendenza, rendendo di nuovo la memoria una risorsa preziosa e difficile da reperire nelle quantità desiderate.

È proprio su questo squilibrio che si inserisce la mossa di AMD. Invece di inseguire forniture sempre più costose, l’azienda prova a cambiare l’equazione di partenza, puntando su una tecnologia diversa per coprire una parte del fabbisogno.

Come MEXT punta a ridurre la dipendenza dalla DDR5

Il cuore di AMD MEXT sta nell’utilizzo della memoria Flash come supporto alla DRAM. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato abbassare i costi, dall’altro espandere la capacità complessiva a disposizione dei sistemi basati su processori EPYC. In pratica la Flash entra in gioco per affiancare la memoria tradizionale, permettendo di installarne meno senza sacrificare in modo evidente la resa delle macchine.

Il punto più interessante riguarda proprio le prestazioni. Secondo quanto indicato da AMD, la soluzione riesce a mantenere un livello simile a quello di una configurazione classica anche con un taglio del 50% della DDR5. Per un operatore che deve fare i conti con budget sempre più stretti, la prospettiva di dimezzare la memoria più costosa senza perdere efficienza rappresenta un cambio di approccio non da poco.

La proposta nasce quindi come risposta diretta alla crisi della DRAM in corso, con un’impostazione definita dalla stessa azienda come innovativa e basata sulla Flash. L’idea è affrontare insieme i due nodi principali del momento, cioè il prezzo elevato dei moduli e le difficoltà di approvvigionamento che i produttori non riescono a risolvere. MEXT si rivolge in modo specifico all’ecosistema EPYC, la piattaforma che AMD dedica ai server e ai data center, dove il problema della memoria si fa sentire con maggiore intensità.

Fonte: TecnoAndroid