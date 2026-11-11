Unieuro Black Friday: sconto extra del 22%, ma niente GTA 6

Il Celebrity Black Friday di Unieuro entra nel vivo con uno sconto extra del 22% applicato a migliaia di prodotti, e lo fa proprio mentre è appena partito il Black Friday Amazon anticipato. Le due iniziative si muovono in parallelo e mettono chi ha in mente qualche acquisto davanti a una scelta interessante, soprattutto per quanto riguarda tecnologia e intrattenimento.

La formula scelta dalla catena per l’edizione 2026 è piuttosto semplice da capire. Non si tratta di un singolo prodotto in offerta o di una manciata di occasioni selezionate, ma di una riduzione generale che coinvolge un catalogo molto ampio. Ed è proprio questa ampiezza a rendere la promozione degna di attenzione, perché permette di trovare opportunità in categorie diverse senza dover inseguire il singolo affare.

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Come funziona lo sconto del 22% da Unieuro

Il cuore dell’iniziativa è lo sconto del 22%, una percentuale che su certi acquisti può fare una differenza concreta. Per avere un’idea, su un prodotto da 100 euro il risparmio sarebbe di 22 euro, e il vantaggio cresce di pari passo con il prezzo di partenza. Ecco perché una promozione del genere tende a farsi notare soprattutto quando si parla di oggetti dal costo più impegnativo.

Tra le categorie coinvolte spiccano i prodotti tecnologici e i videogiochi, due ambiti in cui il periodo del Black Friday è da sempre molto atteso. Chi segue il mondo del gaming, però, deve mettersi il cuore in pace su un punto preciso. Tra i titoli scontati non compare GTA 6, che quindi resta fuori da questa tornata di offerte. Nonostante questa assenza, le occasioni non mancano e il ventaglio di proposte resta ampio sia per chi cerca un nuovo dispositivo sia per chi vuole arricchire la propria collezione di giochi.

Va detto che il fatto stesso di parlare di un’iniziativa che sta “entrando nel vivo” fa capire come la promozione di Unieuro sia ormai a pieno regime. La riduzione si somma all’atmosfera generale di questo periodo dell’anno, quando i grandi rivenditori si contendono l’attenzione del pubblico con proposte sempre più aggressive.

La sfida con il Black Friday Amazon anticipato

Il tempismo non è casuale. Lo sconto extra della catena arriva in contemporanea con il debutto del Black Friday Amazon anticipato, che ha appena aperto le danze con le sue prime proposte. Si crea così una sorta di confronto diretto tra due realtà che puntano allo stesso pubblico, quello pronto a sfruttare le promozioni di fine anno per acquistare elettronica, accessori e titoli da giocare.

Per chi ha già individuato un prodotto preciso, avere due iniziative attive nello stesso momento rappresenta un vantaggio non da poco. Da una parte c’è la riduzione generalizzata del Celebrity Black Friday, dall’altra le offerte del colosso dell’ecommerce che hanno appena cominciato a comparire. Mettere a confronto i prezzi finali diventa quindi il modo più sensato per capire dove conviene davvero concludere l’acquisto.

Proprio per questo, accanto alle occasioni di Unieuro, può risultare utile dare un’occhiata anche alle prime offerte del Black Friday Amazon, che in questa fase anticipata stanno iniziando a delinearsi su diverse categorie di prodotti.

Fonte: TecnoAndroid