Epic Games Launcher arriva su SteamOS, Fortnite resta un nodo

L’arrivo ufficiale di Epic Games Launcher su SteamOS è ormai confermato, e porta con sé anche il supporto a Steam Deck. Per chi usa la console portatile di Valve si tratta di una novità concreta, perché il client di Epic Games allarga così la propria presenza sui sistemi basati su Linux, un terreno che l’azienda sta esplorando un passo alla volta. A ufficializzare la notizia è stato Jake Jones, direttore delle comunicazioni di Epic Games, che ha illustrato i piani della società per la distribuzione del software.

La piattaforma si trova ancora in fase di anteprima, ma l’intenzione dichiarata è renderla compatibile con il maggior numero possibile di distribuzioni. Nell’elenco già comunicato compaiono Fedora, SteamOS, Cachy e Omarchy, e non è escluso che altre soluzioni vengano aggiunte più avanti. Un approccio piuttosto ampio quindi, che punta a coprire realtà diverse dell’universo Linux invece di concentrarsi su un unico sistema.

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Cosa è cambiato rispetto a ottobre

Per capire la portata dell’annuncio bisogna tornare indietro di qualche mese. A ottobre Epic aveva fatto sapere di stare valutando la possibilità di rendere Fortnite compatibile con SteamOS. In quel periodo il launcher era già disponibile in versione preliminare per Linux, eppure il sistema operativo di Steam Deck non figurava ancora tra quelli citati in modo esplicito. Una mancanza che aveva lasciato qualche dubbio tra gli appassionati.

Le nuove dichiarazioni sciolgono proprio quel nodo. Il client verrà distribuito anche per la piattaforma di Valve, offrendo agli utenti una strada in più per accedere ai contenuti dell’ecosistema Epic direttamente dalla propria console portatile. Un avanzamento netto rispetto alla situazione autunnale, quando il discorso su SteamOS era rimasto piuttosto vago.

Fortnite su Steam Deck e il problema dell’anticheat

Detto questo, non tutto è già sistemato. Restano infatti diversi aspetti tecnici da risolvere, soprattutto quando si parla di Fortnite. Avere il launcher a disposizione non significa automaticamente poter avviare il celebre battle royale su SteamOS, e la differenza non è da poco per chi sperava di giocarci subito in mobilità.

L’ostacolo principale si chiama Easy Anti Cheat, in particolare la versione Linux v2. Epic aveva già spiegato in passato che Steam Deck non disponeva delle funzionalità necessarie per supportare il sistema di protezione richiesto dal gioco. L’azienda aveva comunque precisato di essere in contatto con Valve per individuare una possibile soluzione condivisa. Per vedere Fortnite girare sulla console portatile, insomma, potrebbe servire ancora qualche passaggio ulteriore.

C’è poi la questione dei formati di distribuzione del programma, ancora oggetto di valutazione da parte di Epic. Dopo aver introdotto i pacchetti .deb pensati per Debian e Ubuntu, la società ha annunciato di voler ripristinare il pacchetto AppImage nel corso di novembre.

Fonte: TecnoAndroid