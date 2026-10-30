Quest Diagnostics, cartelle cliniche esposte dopo un attacco

Le cartelle cliniche di numerosi pazienti sono finite esposte dopo una violazione di dati di notevole gravità che ha colpito un laboratorio clinico statunitense. Si tratta di Quest Diagnostics, che ha confermato ufficialmente l’attacco subito il 21 ottobre 2026. La vicenda si è consumata oltreoceano, ma il segnale riguarda chiunque, utenti italiani compresi, perché episodi del genere mostrano quanto possano essere fragili gli archivi che custodiscono informazioni delicatissime come quelle sanitarie.

A spiegare cosa sia successo è stata la stessa azienda, con una dichiarazione piuttosto netta: “Sono state compromesse informazioni personali e cartelle cliniche dei pazienti”. Subito dopo è arrivata anche una rassicurazione sul fronte tecnico. Il laboratorio ha fatto sapere di aver “risolto l’incidente di sicurezza che ha comportato l’accesso non autorizzato al nostro sistema Quanum Lab Services Manager (LSM)”, aggiungendo che la piattaforma “è stata ripristinata in modo sicuro ed è nuovamente disponibile per i clienti”.

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Cosa non è ancora chiaro sulla violazione di Quest Diagnostics

Fin qui i fatti confermati. Il punto delicato però sta in quello che manca. Quest Diagnostics ha ammesso che nell’attacco sono stati coinvolti dati sanitari e personali dei pazienti, senza però entrare nel dettaglio. Non è stato precisato, per esempio, se tra le informazioni sottratte ci fossero anche numeri di previdenza sociale, identificativi assicurativi o dati di pagamento. Allo stesso modo resta nell’ombra la possibile esposizione dei risultati di test specifici e delle password degli account.

Una lacuna non da poco, perché la pericolosità di una fuga di dati dipende proprio dal tipo di informazioni finite nelle mani sbagliate. Un nome e un indirizzo sono una cosa, un numero assicurativo abbinato a una diagnosi è tutt’altra storia. E in assenza di chiarimenti chi si è servito del laboratorio fatica a capire quale sia il livello reale di rischio.

Un monito che vale anche in Italia e i consigli per difendersi

Il caso di Quest Diagnostics ricorda ancora una volta quanto sia fondamentale proteggere le informazioni sensibili dei pazienti. Episodi simili non conoscono confini geografici e potrebbero verificarsi domani anche sul territorio italiano, toccando da vicino chiunque. Per questo conviene arrivare preparati.

Gli esperti di Malwarebytes hanno messo a punto un breve vademecum pensato per chi dovesse trovarsi coinvolto in una situazione del genere. Il primo suggerimento riguarda i messaggi inattesi, che vanno sempre verificati in autonomia. Davanti a una comunicazione legata a una violazione dei dati è importante non farsi intimidire e soprattutto evitare di cliccare su link, condividere informazioni riservate o effettuare pagamenti. La strada più sicura resta visitare direttamente il sito ufficiale oppure usare recapiti di cui ci si fida davvero.

Un secondo consiglio tocca le fatture mediche e gli estratti conto dell’assicurazione, da controllare con attenzione. L’obiettivo è scovare eventuali appuntamenti, esami, prescrizioni o servizi mai ricevuti. Se qualcosa non torna, la discrepanza va segnalata al proprio medico e alla compagnia assicurativa.

Anche i report di credito meritano uno sguardo attento. Lì possono comparire conti o debiti sconosciuti, e in quel caso gli errori vanno contestati senza esitare.

L’ultimo punto riguarda i segnali concreti di furto d’identità. Se qualcuno ha ottenuto cure mediche usando il nome di un’altra persona, chi ne è vittima dovrebbe chiedere ai fornitori di servizi sanitari coinvolti una copia della propria cartella clinica e domandare per iscritto tutte le correzioni necessarie.

Fonte: TecnoAndroid