Quattro ruote sterzanti: come cambiano manovre e stabilità

La maggior parte delle automobili cambia direzione agendo soltanto sulle ruote anteriori, ma alcuni modelli adottano un sistema a quattro ruote sterzanti che permette di orientare anche quelle posteriori. Si tratta di una soluzione tecnica che porta vantaggi concreti soprattutto in termini di maneggevolezza e stabilità, con un comportamento che cambia a seconda dell’andatura. Quando la velocità è bassa le ruote dietro girano in senso opposto rispetto a quelle davanti, riducendo il raggio di sterzata e rendendo più semplici le manovre. Quando invece l’auto viaggia più forte, l’asse posteriore segue in genere la stessa direzione di quello anteriore, migliorando l’assetto nei cambi di corsia e in curva.

Questa tecnologia si sta diffondendo sempre di più tra berline di lusso, SUV di grandi dimensioni e auto sportive. Sono proprio questi i segmenti in cui la differenza si avverte di più, tanto nelle manovre di tutti i giorni quanto nella guida più dinamica.

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Come funziona il sistema a quattro ruote sterzanti

Nelle vetture dotate di sterzata posteriore anche l’asse dietro può modificare il proprio angolo, di solito di pochi gradi. A gestire il tutto ci pensa una centralina elettronica che, tramite sensori e attuatori, regola l’orientamento delle ruote posteriori tenendo conto della velocità e delle condizioni di guida.

A bassa andatura le ruote posteriori sterzano nella direzione opposta rispetto alle anteriori. Se il conducente gira a sinistra, per esempio, le ruote davanti puntano verso sinistra mentre quelle dietro ruotano leggermente verso destra. Il risultato è un raggio di sterzata più contenuto, che facilita i movimenti negli spazi stretti e rende meno faticosi parcheggi e inversioni di marcia. Il beneficio emerge in modo evidente sulle vetture più ingombranti, come le ammiraglie e i SUV di segmento superiore, che in questo modo diventano sorprendentemente agili anche in città e nelle aree di manovra ridotte.

Più stabilità quando la velocità sale

Alle andature sostenute il sistema cambia logica e le ruote posteriori si orientano nella stessa direzione di quelle anteriori. Girando a sinistra, quindi, anche l’asse dietro punta leggermente verso sinistra, e lo spostamento laterale della vettura diventa più progressivo.

Questa configurazione aumenta la precisione e la sicurezza nei cambi di corsia e nelle curve affrontate a velocità elevata. Il movimento coordinato dei due assi limita infatti la rotazione dell’auto attorno al proprio centro, rendendo le reazioni più graduali e prevedibili. Sulle sportive questa tecnologia aiuta a cambiare direzione con rapidità senza perdere il controllo, ma il vantaggio si apprezza anche sui veicoli a passo lungo. Grandi berline e SUV riescono così a gestire le manovre ad alta velocità con maggiore compostezza e restano più facili da governare quando serve correggere in fretta la traiettoria.

Costi, complessità e il parere dei proprietari

Nonostante i benefici, la sterzata delle ruote posteriori non è adatta a qualsiasi automobile. A frenarne la diffusione sono soprattutto i costi e la maggiore complessità tecnica. Rispetto a un impianto tradizionale, che lavora solo sull’asse anteriore, un sistema a quattro ruote sterzanti richiede attuatori aggiuntivi, sensori, cablaggi e centraline dedicate al controllo del retrotreno. Cresce dunque il numero di componenti e, di conseguenza, aumentano anche le possibili esigenze di manutenzione e riparazione.

Le esperienze raccontate dai proprietari sui forum online mettono in risalto soprattutto i vantaggi nelle manovre a bassa velocità. Tra chi guida una Porsche 911 vengono apprezzati il raggio di sterzata ridotto e la maggiore facilità nelle inversioni a U e nei parcheggi. Commenti simili arrivano da chi possiede una BMW iX, convinto che la sterzata posteriore renda il grande SUV elettrico più agile negli spazi ristretti, tanto da farlo sembrare più compatto durante le manovre. I benefici nella guida autostradale, invece, non sempre risultano altrettanto evidenti nell’uso quotidiano.

Fonte: TecnoAndroid