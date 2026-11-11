Polestar Formula 2030: concept elettrica con LiDAR a scomparsa

Polestar ha presentato Formula 2030, una concept car elettrica nata con un obiettivo preciso: far crescere l’attenzione attorno al marchio mostrando un’auto futuristica capace di conquistare gli appassionati al primo sguardo. C’è però un dettaglio che pesa parecchio, perché negli Stati Uniti questa vettura non si potrà acquistare. Va detto che nessuno potrà farlo, visto che si tratta di un prototipo. Il punto è un altro: salvo cambiamenti, gli automobilisti americani resteranno esclusi anche dai futuri modelli elettrici che ne erediteranno le idee.

A partire dal 2027 il Bureau of Industry and Security statunitense non permetterà a Polestar di vendere nuovi modelli. Alla base di questa scelta c’è la Connected Vehicle Rule, la norma che limita la commercializzazione di automobili dotate di software o hardware provenienti dalla Cina o dalla Russia. L’unica eccezione riguarda i costruttori che ottengono un’autorizzazione specifica, cosa che Polestar non ha ricevuto. Il marchio è controllato in maggioranza dalla cinese Geely, lo stesso gruppo a cui fa capo anche Volvo, che invece il via libera lo ha ottenuto.

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Polestar Formula 2030: un design che guarda lontano

Chi riesce a entusiasmarsi per un’auto che non finirà mai nel proprio garage troverà in Formula 2030 parecchio da ammirare. Si tratta di una sportiva compatta a quattro porte, molto bassa, alta appena 53 pollici (circa 135 centimetri) e lunga 184 pollici, poco meno di 4 metri e 70. Il frontale sfoggia i fari Dual Blade tipici del marchio, il parabrezza avvolge l’abitacolo e la coda viene descritta dalla stessa Polestar come una parte posteriore in stile UFO.

Sul retro l’azienda ha scelto di rinunciare alla barra luminosa a tutta larghezza, ormai diffusissima tra le auto elettriche, preferendo i gruppi ottici Single Blade. Secondo la casa questa soluzione comparirà anche sui futuri modelli di serie. Non manca poi una chicca tecnologica, ovvero un sensore LiDAR nascosto che spunta fuori solamente quando la vettura passa alla modalità di guida autonoma, per poi sparire di nuovo alla vista.

Abitacolo tra schermi, tasti fisici e materiali naturali

All’interno il conducente si trova davanti un display curvo da 20 pollici montato sul piantone dello sterzo. Più in basso, sotto lo schermo centrale da 12,2 pollici, trovano posto dei comandi fisici personalizzabili. Proprio così, veri pulsanti, un ritorno che molti automobilisti stanchi di menu touch e schermate infinite accoglieranno con un certo sollievo.

Anche i sedili meritano attenzione. Sono quattro, tutti singoli, con fianchetti gonfiabili che si adattano alla corporatura di chi li occupa. Gli schienali sono realizzati con una combinazione di lino europeo e polipropilene di origine biologica, una scelta che punta su materiali più sostenibili. Per i comandi vocali la concept si affida a Google Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da Google.

Formula 2030 non resterà un semplice esercizio di stile. Polestar ha confermato che alcuni elementi del design verranno ripresi sull’erede di Polestar 2, in arrivo nel 2027, e sul SUV Polestar 7, atteso invece per il 2028.

Fonte: TecnoAndroid