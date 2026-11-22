Un attacco informatico attribuito ad “attori ostili” ha messo in difficoltà le operazioni dei droni militari tedeschi, colpendo direttamente Quantum Systems, una delle aziende di punta nella tecnologia per la difesa in Germania. La società ha confermato di aver rilevato l’incidente alla fine di ottobre e lo ha collocato all’interno di un’offensiva informatica attiva. La risposta è arrivata in tempi stretti: in collaborazione con le autorità competenti il problema è stato risolto rapidamente, così da consentire ai sistemi senza pilota di riprendere le operazioni in piena sicurezza.

Per inquadrare la vicenda serve capire il peso di questa realtà industriale. Quantum Systems progetta e produce droni da ricognizione e intercettori, oltre ad altri sistemi senza equipaggio e al software necessario per gestirli. I suoi velivoli sono già in servizio presso le forze armate tedesche e proprio a ottobre il governo di Berlino ha annunciato i finanziamenti per costruire in Ucraina decine di migliaia di droni intercettori dell’azienda, destinati alle truppe ucraine.

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Ed è qui che, secondo la stessa società, va cercato il movente. L’azienda ritiene di essere finita nel mirino proprio a causa del recente annuncio di sostegno a Kiev e sta lavorando a stretto contatto con le autorità statali per ricostruire l’accaduto. Nessuna attribuzione precisa, però. “L’industria europea della difesa affronta da anni attacchi informatici persistenti” ha spiegato Quantum Systems, aggiungendo che “le aziende in prima linea nel supporto all’Ucraina vengono prese di mira proprio perché il nostro lavoro è di importanza critica per la sicurezza dei clienti”.

Il varco aperto dal server degli aggiornamenti

Stando a indiscrezioni di stampa basate su fonti interne, la compromissione sarebbe passata attraverso un file di aggiornamento malevolo di QBase. Si tratta del software di controllo a terra e pianificazione delle missioni sviluppato dall’azienda, il che significa che il vero bersaglio dell’intrusione è stato il server utilizzato per distribuire gli aggiornamenti ai clienti. Un punto delicato, perché da lì il codice viaggia direttamente verso chi utilizza i sistemi sul campo.

Tra i velivoli le cui missioni vengono pianificate con QBase figura anche il drone da ricognizione Vector, conosciuto con il nome di Falke all’interno delle forze armate tedesche. L’aggiornamento non programmato recapitato agli utenti ha fatto scattare l’allarme dentro l’azienda, ma non è chiaro quanti lo abbiano effettivamente installato.

Altre ricostruzioni riferiscono che l’esercito tedesco avrebbe lasciato a terra i droni del produttore a scopo precauzionale, escludendo i suoi sistemi da una recente esercitazione militare. Sul fronte della risposta sarebbero coinvolti il controspionaggio militare (MAD), il servizio di intelligence interno (BfV) e l’agenzia federale per la sicurezza informatica (BSI).

Il precedente di CubePilot in Australia

L’episodio tedesco non è isolato. A luglio un altro costruttore di droni, l’australiana CubePilot, che a sua volta sostiene apertamente l’Ucraina, era stato colpito da un attacco di DNS hijacking capace di provocare gravi interruzioni operative.

Una tecnica di questo tipo potrebbe essere sfruttata, tra le altre cose, per far arrivare aggiornamenti malevoli agli utilizzatori finali dei sistemi di CubePilot, anche se un livello di compromissione simile non è mai stato confermato.

Fonte: TecnoAndroid