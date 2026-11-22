Google ha reso noti i requisiti minimi per ricevere le nuove emoji 3D su Android, chiarendo quali smartphone potranno mostrare queste faccine dall’aspetto tridimensionale e quali dovranno invece rinunciarci. Il debutto era avvenuto quest’anno sui dispositivi della serie Google Pixel. In un secondo momento il colosso di Mountain View aveva cominciato a portare la novità anche sui modelli di altri produttori, allargando parecchio la platea potenziale. Ora arrivano le indicazioni ufficiali, accompagnate da qualche spiegazione su come capire se il proprio telefono è compatibile oppure no.

Non si tratta di un semplice ritocco grafico. Le nuove icone si chiamano Noto 3D e, secondo l’azienda californiana, servono a dare al sistema operativo un linguaggio visivo più vivace ed espressivo. La differenza sta tutta nella tecnologia scelta per disegnarle, ed è proprio questa scelta a spiegare perché non tutti i dispositivi potranno accoglierle.

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Come sono fatte le emoji Noto 3D

Alla base delle nuove faccine c’è un font bitmap ad alta risoluzione, che prende il posto del tradizionale linguaggio grafico 2D di tipo vettoriale usato finora. Tradotto in termini più semplici, le immagini non vengono più costruite a partire da forme geometriche piatte ma sono vere e proprie illustrazioni dettagliate, pensate per apparire più ricche e realistiche sullo schermo.

Il risultato, almeno nelle intenzioni di Google, è un design curato nei minimi particolari. Le emoji 3D propongono microespressioni e pose dei personaggi rifinite con attenzione, oltre a varianti di tonalità della pelle modulate in modo che i caratteri rimangano nitidi, caldi e facili da leggere. Il tutto funziona sia con il tema chiaro sia con quello scuro, così da non perdere leggibilità quando cambia l’aspetto dell’interfaccia.

I requisiti minimi per averle sul telefono

Tanta qualità grafica ha però un costo in termini di dotazione hardware, e infatti l’azienda ha fissato alcuni paletti piuttosto precisi. Prima di tutto serve Android 17 oppure una versione successiva del sistema operativo. Il dispositivo deve poi poter contare sugli aggiornamenti di sistema o su quelli di Google Play Services, condizione indispensabile per ricevere il nuovo pacchetto di caratteri.

Sul fronte delle componenti fisiche le richieste riguardano soprattutto memoria e spazio. Lo smartphone deve avere almeno 6 GB di RAM e almeno 128 GB di memoria di archiviazione, dei quali almeno 10 GB devono risultare liberi. Chi possiede un modello più datato o con tagli di memoria inferiori, quindi, continuerà a vedere le classiche emoji bidimensionali.

Per quanto riguarda l’installazione, non è previsto alcun intervento manuale. Google ha spiegato che i dispositivi compatibili scaricheranno le nuove emoji 3D in automatico, nel momento in cui risultano collegati a una rete WiFi e sono messi in carica. Una scelta che evita di consumare dati mobili e batteria durante il download.

Samsung e app di messaggistica restano escluse

Esistono però delle eccezioni importanti. I dispositivi Samsung utilizzano un font emoji proprietario e per questo motivo non riceveranno l’aggiornamento con il nuovo set tridimensionale, anche se in teoria soddisfano tutti gli altri requisiti. Il produttore coreano continuerà dunque a mostrare le proprie faccine. Lo stesso discorso vale per le applicazioni di messaggistica di terze parti come WhatsApp, che impiegano i propri font di emoji al posto di quelli di sistema del dispositivo. All’interno di queste app, quindi, le nuove Noto 3D non compariranno e resteranno visibili le icone scelte dagli sviluppatori dei singoli servizi.

Fonte: TecnoAndroid