Apple perde una delle persone che negli ultimi anni hanno lavorato dietro le quinte della fotocamera di iPhone. Jon McCormack ha infatti lasciato l’azienda di Cupertino dopo otto anni, e la notizia ha un peso che va oltre il semplice cambio di nomi in un organigramma. Il suo addio potrebbe avere conseguenze su tre fronti che oggi contano moltissimo per chi usa uno smartphone della Mela: l’app Fotocamera, l’app Foto e il modo in cui l’intelligenza artificiale entra nella gestione delle immagini su iPhone.

Otto anni sono un periodo lungo, soprattutto in un settore che cambia così in fretta. Basta pensare a quanto si sia trasformato nel frattempo il modo di scattare e conservare le fotografie sul telefono, con il software che pesa ormai quanto l’obiettivo. Proprio per questo l’uscita di McCormack viene osservata con attenzione da chi segue da vicino le mosse di Apple sul fronte dell’imaging.

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Perché l’addio di Jon McCormack conta per iPhone

Quando si parla della fotocamera di iPhone si tende a pensare subito ai sensori, alle lenti e ai numeri stampati sulle schede tecniche. In realtà una parte enorme della qualità finale passa dal lavoro invisibile che avviene dopo lo scatto, cioè dall’elaborazione e dall’esperienza d’uso che Apple costruisce attorno a ogni fotografia. Chi si occupa di questi aspetti influenza in modo diretto il risultato che milioni di persone vedono ogni giorno sul proprio schermo.

Ecco perché la partenza di una figura definita come l’uomo dietro la fotocamera dei melafonini non passa inosservata. Il contributo di chi lavora a un prodotto per così tanto tempo finisce per diventare parte dell’identità stessa di quel prodotto. Non sempre il pubblico conosce questi nomi, eppure le loro scelte si riflettono in dettagli che tutti danno per scontati, dal modo in cui si apre l’app fino alla resa dei colori in uno scatto qualunque. Nel caso di Apple poi la questione assume un significato particolare. Il comparto fotografico è da sempre uno degli argomenti su cui l’azienda punta di più quando presenta un nuovo iPhone, e la continuità del team che lo sviluppa rappresenta un elemento tutt’altro che secondario.

Fotocamera, Foto e intelligenza artificiale dopo la sua uscita

Il punto più delicato riguarda il futuro delle app Fotocamera e Foto, due strumenti che su iPhone vengono aperti di continuo e che rappresentano il cuore dell’esperienza fotografica. Ogni modifica alla loro struttura o alle loro funzioni ha un impatto immediato sulla vita quotidiana degli utenti, ed è per questo che un cambio ai vertici di chi ci lavora può avere riflessi concreti nel tempo.

C’è poi il capitolo dell’intelligenza artificiale, ormai sempre più intrecciato con la fotografia da smartphone. L’IA interviene nel riconoscimento dei contenuti, nell’organizzazione degli archivi e nella stessa elaborazione delle immagini, e l’addio di Jon McCormack potrebbe incidere proprio su questo terreno. Per Apple si tratta di un’area strategica in cui la direzione presa nei prossimi anni sarà decisiva per il modo in cui iPhone gestisce scatti e ricordi. Al momento l’unico dato certo riguarda la sua partenza dall’azienda dopo otto anni trascorsi a lavorare su Fotocamera, Foto e sulle funzioni di intelligenza artificiale legate alle immagini su iPhone.

Fonte: TecnoAndroid