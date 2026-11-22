L’app di Gemini per smartphone si prepara ad accogliere altre tre novità, una delle quali piuttosto curiosa. L’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Google ha da poco cambiato aspetto grazie ad aggiornamenti attesi da tempo, che hanno rivisto il pannello laterale e le impostazioni. I lavori però non sembrano affatto finiti. All’orizzonte ci sono un indicatore per le chat con testo in bozza, la possibilità di copiare le risposte mantenendo la formattazione e una funzione legata a Gemini Live che per ora lascia qualche dubbio sulla sua reale utilità.

Le tracce sono emerse dall’analisi della versione 17.77.19 beta di App Google, il vero contenitore delle funzioni di intelligenza artificiale del colosso di Mountain View sui dispositivi Android. A scovarle è stato un noto insider, che ha individuato nel codice il terzetto di funzionalità ancora nascoste. Va detto subito che nessuna di queste è al momento disponibile per gli utenti e non ci sono indicazioni su se e quando Google deciderà di distribuirle.

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Bozze in evidenza ed esportazione in Markdown

La prima novità riguarda le conversazioni lasciate a metà. Capita spesso di scrivere qualcosa nella casella di testo senza poi premere il tasto di invio, e l’applicazione potrebbe presto segnalare proprio queste chat. Nel pannello laterale comparirà l’icona di una matita all’estrema destra delle conversazioni con testo in bozza. Non solo, perché all’elenco dei filtri già presenti si aggiungerà anche la voce Bozze, pensata per mostrare esclusivamente le chat rimaste in sospeso.

Il secondo intervento porta sul telefono una possibilità finora riservata alla versione Web. Google starebbe lavorando per consentire l’esportazione di una copia della conversazione con Gemini all’interno di un file Markdown completo. C’è però una differenza rispetto al browser, dove copiando l’output dell’assistente il Markdown resta l’unica opzione prevista. Sui dispositivi mobili invece gli utenti potrebbero scegliere tra testo semplice, privo di qualsiasi formattazione, e testo formattato in Markdown.

La funzione più strana arriva su Gemini Live

La novità più bizzarra del gruppo riguarda Gemini Live, cioè l’interazione vocale botta e risposta con l’assistente. Stando a quanto emerso sarà possibile condividere la richiesta iniziale, ovvero la frase che dà il via alla conversazione. In fondo alla trascrizione dovrebbe apparire il pulsante “Share Live prompt” e con un semplice tap si aprirà un foglio a comparsa dal basso con il messaggio che ha avviato la sessione. Prima dell’invio sarà presente anche un pulsante per modificarlo.

Lo scopo di questa funzione non è ancora chiaro al 100%. L’ipotesi più probabile è che il link generato per la condivisione permetta ad altre persone di avviare una propria sessione di Gemini Live partendo dallo stesso prompt, replicando così l’avvio della conversazione originale.

Per quanto riguarda la disponibilità, l’assistente di Google è ufficialmente accessibile in Italia sia come Web App sia come applicazione per dispositivi Android, dove continua a far parte di App Google alla pari di Google Assistant. Proprio per questo conviene verificare di avere installata la versione più recente di App Google, che ospita l’assistente e anche la AI Mode. Basta aprire la relativa pagina sul Google Play Store e premere su “Aggiorna” nel caso in cui venga segnalato un aggiornamento disponibile.

Fonte: TecnoAndroid