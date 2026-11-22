Anthropic, la società americana che sviluppa la famiglia di modelli di intelligenza artificiale Claude, ha esordito al Nasdaq a EUR 88 per azione, cioè circa 84 euro. Il prezzo supera del 17% gli EUR 76 (circa 72 euro) fissati per l’offerta pubblica iniziale, l’operazione con cui un’azienda vende le proprie azioni agli investitori e approda in Borsa. Si tratta del collocamento più grande mai realizzato per capitale raccolto. Il primato precedente apparteneva a SpaceX, la compagnia aerospaziale di Elon Musk che lo scorso giugno aveva raccolto 75 miliardi di dollari, circa 65 miliardi di euro. È anche la prima volta che arriva sul mercato azionario uno dei principali produttori interamente dedicati ai modelli IA avanzati.

Perché il debutto di Anthropic ha convinto gli investitori

Alla base del successo ci sono soprattutto i ricavi, cresciuti in modo vertiginoso. Nei primi nove mesi del 2026 l’azienda ha incassato 33,2 miliardi di dollari, pari a circa 29 miliardi di euro, contro i 2,5 miliardi dello stesso periodo del 2025. Di questi, 26,31 miliardi di dollari arrivano da servizi fatturati in base all’utilizzo e 6,94 miliardi dagli abbonamenti. Ha pesato anche il collocamento privato da 26 miliardi di dollari (circa 22 miliardi di euro) sottoscritto da colossi come Nvidia, Microsoft e Google, con 10 miliardi ciascuno, seguiti da Amd con 2,5 miliardi, Broadcom e Micron con un miliardo a testa e Tsmc con 500 milioni. Parte della domanda nasce poi dal timore di perdere l’occasione di investire direttamente in uno dei protagonisti del settore.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il contesto rende il risultato ancora più evidente. Il 19 novembre, giorno dell’esordio, i mercati tecnologici americani erano in netto calo per i timori che gli investimenti miliardari nell’intelligenza artificiale rendano meno del previsto. Nvidia ha perso il 3,3%, Amd il 7,7%, Broadcom e Micron il 2,1%. CoreWeave è scesa del 6,1% e Nebius del 9,4%. Il Nasdaq Composite ha chiuso in ribasso del 2,25% e l’S&P 500 del 2,02%. Il rialzo di Anthropic non è bastato a invertire la tendenza, segno che l’interesse per una singola azienda non coincide con la fiducia nell’intero comparto.

Costi enormi e il nodo del finanziamento circolare

Dietro la crescita c’è un fabbisogno enorme di capacità di calcolo. Nei nove mesi esaminati le spese per calcolo e infrastrutture hanno toccato 18,81 miliardi di dollari, circa 16 miliardi di euro, con una perdita operativa intorno a 1,26 miliardi. La perdita netta di 104 miliardi di dollari va letta con attenzione perché circa 94 miliardi derivano dall’aumento del valore attribuito alla società e quindi da un effetto contabile, non da denaro effettivamente uscito dalle casse. Il capitolo più impegnativo riguarda però i contratti per calcolo, infrastrutture e locazioni, che ammontano complessivamente a circa 900,9 miliardi di dollari, ovvero circa 775 miliardi di euro. Di questi, 70,7 miliardi sono previsti nei dodici mesi successivi alla quotazione e 451,6 miliardi entro la fine del 2030.

C’è poi un intreccio industriale non trascurabile. Google, Nvidia e gli altri investitori sono anche fornitori di chip, componenti e servizi informatici, e una parte dei capitali versati può tornare a loro sotto forma di vendite. Questo meccanismo si chiama finanziamento circolare e può accelerare la costruzione di centri dati senza dimostrare che le vendite siano fittizie, ma rende più complicato distinguere la domanda reale dei clienti dai flussi interni alla filiera. Il 16 novembre Michael Barr, membro del consiglio della Federal Reserve, ha ricordato che produttori di chip e grandi piattaforme hanno investito oltre 100 miliardi di dollari in laboratori di IA e fornitori di calcolo. Secondo le stime citate da Barr, il debito dei sette maggiori operatori del settore potrebbe superare gli 800 miliardi entro la fine del 2026.

Le possibili ricadute su aziende e banche

Un’eventuale crisi di Anthropic coinvolgerebbe buona parte dell’industria tecnologica. Microsoft, Google e Amazon vedrebbero ridursi le entrate legate al calcolo e all’uso di Claude, mentre Nvidia, Amd e Broadcom potrebbero registrare meno ordini. Anche le società che costruiscono e gestiscono i data center, cariche di investimenti da recuperare con contratti pluriennali, rischierebbero contraccolpi. Pesa inoltre l’incertezza su Nvidia dopo le dimissioni dell’amministratore delegato Jensen Huang, che hanno aperto una crisi di successione e governance.

Gli effetti potrebbero arrivare fino al risparmio europeo. La Banca centrale europea, nel rapporto sulla stabilità finanziaria di novembre, segnala che tra il 16% e il 26% degli investimenti azionari dei fondi dell’area euro è concentrato in aziende statunitensi legate alla tecnologia e all’IA. A fine giugno gli impegni creditizi delle banche dell’area euro verso 165 imprese della filiera ammontavano a 24,3 miliardi di euro, di cui 11 miliardi ancora inutilizzati.

Fonte: TecnoAndroid