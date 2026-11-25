Il quantum computing sta lentamente uscendo dai laboratori per entrare, almeno in forma sperimentale, negli uffici in cui le grandi imprese italiane prendono le loro decisioni. Finanza, energia, difesa e farmaceutica sono i settori in cui le prime prove sono già partite, e non è un caso che si tratti proprio di comparti considerati strategici per il Paese. La domanda di fondo è semplice e allo stesso tempo spinosa, cioè capire a cosa serva davvero questa tecnologia quando si passa dalla teoria alla pratica.

Il quadro che emerge è quello di un ecosistema in pieno movimento. Accanto alle aziende che testano le prime soluzioni cresce infatti una filiera italiana sempre più presente, inserita a sua volta in un contesto europeo che si muove nella stessa direzione. Due binari che corrono in parallelo e che, almeno nelle intenzioni, sono destinati a incontrarsi.

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Dai settori strategici alle prime sperimentazioni

Il lavoro, al momento, ruota soprattutto attorno alle applicazioni possibili. Le imprese coinvolte non stanno ancora usando il calcolo quantistico per gestire le attività di tutti i giorni, ma lo stanno mettendo alla prova per individuare gli ambiti in cui potrebbe fare la differenza. È una fase tutt’altro che marginale, perché proprio qui si decide quali problemi valga la pena affrontare con strumenti nuovi e quali invece possano restare affidati ai sistemi tradizionali.

Che a muoversi per prime siano realtà della finanza, dell’energia, della difesa e della farmaceutica dice parecchio sul peso che questa tecnologia quantistica potrebbe avere. Sono comparti in cui l’innovazione incide direttamente sulla competitività, e in cui iniziare a sperimentare per tempo significa non farsi trovare impreparati quando le soluzioni saranno mature. Non si tratta quindi di semplice curiosità tecnologica ma di una scelta che guarda avanti, con l’obiettivo di capire fin da subito come integrare questi strumenti nei propri processi.

In questo senso le sperimentazioni avviate dai grandi gruppi diventano anche un segnale per tutto il sistema produttivo. Mostrano che l’interesse c’è, che le aziende sono disposte a investire tempo e risorse e che il tema non riguarda più soltanto il mondo accademico.

Competenze e capitali per arrivare alla scala industriale

Sperimentare però non basta. Perché il quantum diventi uno strumento concreto al servizio dell’industria servono due ingredienti che rappresentano oggi il vero banco di prova, ovvero le competenze e i capitali. Senza persone in grado di lavorare su queste tecnologie e senza risorse economiche adeguate, anche le idee più promettenti rischiano di fermarsi allo stadio di prototipo.

Il punto cruciale riguarda il legame tra ricerca e industria. Da una parte c’è il lavoro scientifico, che spinge in avanti i confini di ciò che è possibile fare. Dall’altra ci sono le aziende, che hanno bisogno di soluzioni utilizzabili e sostenibili. Collegare questi due mondi richiede figure professionali preparate e investimenti capaci di accompagnare i progetti lungo tutto il percorso, dalla fase sperimentale fino a quella produttiva.

La crescita della filiera italiana ed europea va letta proprio in quest’ottica. Rafforzare la rete di imprese, centri di ricerca e realtà specializzate significa creare le condizioni perché il quantum computing possa compiere il salto decisivo, quello verso la scala industriale. Ed è esattamente su questa preparazione che si stanno concentrando gli sforzi, con le imprese dei settori strategici impegnate a sperimentare e il sistema chiamato a mettere insieme le competenze e i capitali necessari per sostenere il passaggio.

Fonte: TecnoAndroid