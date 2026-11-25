L’Esercito degli Stati Uniti si prepara a far esplodere quasi 4.500 chili di azoturo di piombo, una sostanza instabile che per decenni ha avuto un ruolo centrale nella produzione di munizioni americane. L’operazione riguarda l’intera scorta nazionale del composto e si svolgerà in un impianto di munizioni a Middletown, nello stato dell’Iowa, con un orario già fissato. La detonazione è prevista intorno alle 9 del mattino, ora centrale statunitense, di mercoledì, cioè più o meno le 16 in Italia. Non si tratta di un’esercitazione né di un test balistico ma di un vero e proprio smaltimento, deciso per eliminare un materiale che col tempo è diventato più un problema che una risorsa.

Azoturo di piombo: cosa verrà fatto esplodere a Middletown

I numeri aiutano a capire la portata della faccenda. Nel sito dell’Iowa Army Ammunition Plant sono custoditi 68 fusti che contengono complessivamente circa 4.400 chili di azoturo di piombo, cioè circa 9.700 libbre secondo le unità di misura americane. Il dato che circola, quello dei quasi 10.000 libbri, è quindi un arrotondamento verso l’alto ma rende bene l’idea. Parliamo di una quantità importante di un composto chimico che nasce proprio con uno scopo preciso, ossia innescare l’esplosione di munizioni come le granate.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

L’impianto si trova dietro una recinzione che ne delimita il perimetro, con un cartello che identifica la struttura all’ingresso. Un’immagine piuttosto ordinaria per un luogo che, nelle prossime ore, ospiterà un’operazione tutt’altro che banale. L’esercito ha scelto di procedere con il piano senza ulteriori rinvii e di distruggere in un colpo solo l’intero stock nazionale del materiale.

La parola chiave per capire tutto è instabilità. Questo composto è progettato per reagire con facilità, ed è esattamente il motivo per cui funziona così bene come innesco. Ma la stessa caratteristica che lo rende efficace nelle munizioni lo trasforma in un rischio costante quando va conservato per lunghi periodi o spostato da un luogo all’altro.

Perché le scorte di azoturo di piombo vanno distrutte

La storia dell’esplosivo primario in questione è lunga. Gli Stati Uniti hanno iniziato a impiegarlo quasi un secolo fa, facendone uno degli elementi di base per l’attivazione di diversi tipi di munizioni. Per decenni è rimasto una presenza fissa negli arsenali americani, almeno fino a una quindicina di anni fa, quando le forze armate hanno cominciato ad abbandonarlo progressivamente.

Il motivo di questo allontanamento è stato spiegato da Robert Cekada, interpellato proprio su questa vicenda. Secondo quanto riferito, il passo indietro è legato soprattutto alle difficoltà di stoccaggio e di trasporto. Tenere al sicuro un composto così sensibile richiede attenzioni continue, e ogni movimento comporta pericoli che nessuno ha voglia di correre più del necessario. Con il passare degli anni, insomma, il materiale si è rivelato sempre meno pratico da gestire.

Ecco perché le scorte rimaste a Middletown sono finite al centro di un piano di eliminazione. Trasferirle altrove avrebbe significato spostare quasi 4.400 chili di una sostanza notoriamente capricciosa, con tutti i rischi del caso. Farle esplodere sul posto, in modo controllato, è la strada che l’esercito ha deciso di percorrere. E così, all’orario stabilito, l’Iowa diventerà il teatro della detonazione dell’ultima riserva nazionale di azoturo di piombo, raccolta in quei 68 fusti custoditi all’interno dell’impianto militare.

Fonte: TecnoAndroid