A questa domanda, che a prima vista sembra uno scherzo, hanno deciso di rispondere sei scienziati nel modo più diretto possibile. Hanno infatti inghiottito ciascuno la piccola testa di un omino Lego e poi hanno aspettato di ritrovarla nelle proprie feci. Grazie a questo esperimento oggi esiste un dato concreto sui tempi necessari perché il celebre pezzetto di plastica completi il suo viaggio attraverso il corpo umano.

L’idea ha qualcosa di comico, è inutile negarlo, ma dietro c’è una curiosità molto pratica. Le teste dei mattoncini più famosi del mondo sono minuscole, rotonde e facili da mandare giù per errore. Capire come si comporta l’organismo davanti a un corpo estraneo di questo tipo significa avere qualche informazione in più su una situazione che, per quanto buffa, può capitare davvero.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un esperimento tanto semplice quanto bizzarro

Il funzionamento dello studio non richiedeva macchinari sofisticati né laboratori particolarmente attrezzati. Il protocollo era essenziale e i sei scienziati si sono offerti come cavie di sé stessi. Ognuno ha mandato giù la propria testolina gialla e da quel momento è cominciata la fase meno glamour dell’intera ricerca, cioè il controllo attento di ogni evacuazione fino al ritrovamento del piccolo oggetto.

Proprio questa parte è quella che rende la ricerca così particolare. Non bastava aspettare. Bisognava cercare, e farlo con pazienza, dentro un materiale che di solito nessuno ha voglia di esaminare da vicino. Ogni partecipante doveva quindi armarsi di buona volontà e setacciare le proprie feci fino a recuperare il pezzo di plastica, così da annotare con precisione il momento in cui la testa era tornata alla luce. Solo così il dato sui tempi di transito poteva avere un senso.

Il risultato principale è che adesso si sa quanto dura questo percorso. Per chi si occupa di salute e per chiunque abbia avuto a che fare con un oggetto finito dove non doveva, sapere che la testa di un omino Lego attraversa l’apparato digerente in un tempo misurabile rappresenta un’informazione utile, oltre che una storia decisamente insolita da raccontare.

Il mistero del partecipante senza testa

C’è però un dettaglio che rende la vicenda ancora più curiosa. Non tutti i volontari sono riusciti a portare a termine la missione nel modo previsto. Uno dei partecipanti, infatti, non ha mai trovato la sua testa di Lego, nemmeno dopo due settimane di ricerche. Un caso rimasto senza spiegazione all’interno dello studio, una sorta di piccolo giallo intestinale che ha aggiunto un tocco di mistero a un lavoro già di per sé fuori dal comune.

Le ipotesi su cosa sia successo a quel pezzetto di plastica possono essere diverse, ma quella più probabile è anche la più banale. Con ogni probabilità il volontario non ha cercato con sufficiente attenzione, senza rimestare abbastanza a fondo nel materiale da analizzare. Un’operazione poco piacevole, comprensibilmente, che può aver spinto il partecipante a un controllo meno scrupoloso di quanto servisse.

Resta il fatto che, su sei persone coinvolte nell’esperimento, cinque hanno ritrovato la propria testolina mentre la sesta è sparita senza lasciare traccia. Per quel partecipante, la testa del suo omino Lego non è mai saltata fuori, nemmeno a quattordici giorni dall’ingestione.

Fonte: TecnoAndroid