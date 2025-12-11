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Qualcomm: confermata l’acquisizione di Ventana Micro Systems

Qualcomm rafforza il suo ruolo nel settore delle CPU RISC-V, grazie all'acquisizione di Ventana Micro Systems.

scritto da Margareth Galletta 0 commenti 1 Minuti lettura
Qualcomm Ventana Micro Systems

Qualcomm Technologies ha ampliato le proprie competenze nel settore delle CPU. Ciò grazie all’acquisizione di Ventana Micro Systems, azienda specializzata nello sviluppo di architetture RISC-V. L’operazione rafforza l’impegno di Qualcomm nello sviluppo dello standard aperto RISC-V. Ed anche nell’ecosistema ad esso collegato. Il tutto ha l’obiettivo di potenziare le soluzioni di informatica ad alte prestazioni dell’azienda.  Il team di Ventana è noto per la sua esperienza nella progettazione di instruction set architectures (ISA). Entrerà a far parte di Qualcomm per supportare lo sviluppo delle CPU personalizzate. Tra cui spicca il progetto Oryon. Tale CPU punta a combinare prestazioni elevate e efficienza energetica. Caratteristiche ritenute fondamentali per applicazioni moderne, in particolare nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

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L’integrazione delle competenze RISC-V consentirà all’azienda di accelerare la ricerca e lo sviluppo. Oltre che esplorare nuove possibilità tecnologiche. Ampliando così le capacità delle proprie CPU e dei prodotti basati su di esse. L’approccio modulare e aperto della tecnologia RISC-V è visto come un elemento chiave per stimolare l’innovazione e mantenere la leadership nel settore dei processori avanzati.

Dal lato di Ventana Micro Systems, l’ingresso nel gruppo Qualcomm è stato accolto con entusiasmo. L’operazione rappresenta per l’azienda una nuova fase di crescita. Con opportunità di collaborazione su soluzioni e applicazioni di nuova generazione. In grado di rispondere alle esigenze di mercati sempre più orientati all’AI e a dispositivi intelligenti ad alte prestazioni.

L’acquisizione di Ventana Micro Systems conferma l’interesse crescente verso architetture aperte e flessibili. Le quali sono in grado di offrire alternative competitive ai tradizionali processori proprietari. Per Qualcomm, rafforzare le proprie competenze in RISC-V significa accelerare l’innovazione tecnologica. Oltre che migliorare le CPU personalizzate e consolidare la leadership nel campo dell’informatica intelligente. Qualcomm punta ad unire esperienza e innovazione per spingere i confini della computazione ad alte prestazioni e aprire nuove opportunità nel mercato dell’intelligenza artificiale.