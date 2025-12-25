Quadrupede giapponese: robot che imita l’eleganza dei cani

Provate a osservare per un attimo un cane che corre in un prato o che scende agilmente da un muretto. Non c’è nulla di rigido o meccanico nel suo modo di fare; ogni movimento è un fluire continuo di muscoli che si contraggono e tendini che ammortizzano il colpo. Per decenni, la robotica ha cercato di imitare questa agilità usando motori elettrici, ingranaggi metallici e sensori sofisticatissimi, ottenendo spesso macchine velocissime ma dai movimenti un po’ scattosi, quasi “nervosi”. Al Suzumori Endo Robotics Laboratory di Tokyo, però, hanno deciso di cambiare completamente prospettiva: invece di costruire un robot che sembra un computer con le zampe, ne hanno creato uno che prova a sentirsi un animale.

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Suzumori Lab presenta robot che si muove come un animale

Questo nuovo quadrupede giapponese non vincerà mai una gara di velocità contro i famosi modelli che siamo abituati a vedere nei video virali sui social, ma non è quello il suo scopo. I ricercatori volevano capire il segreto dell’eleganza biologica, ovvero come faccia un corpo a restare stabile senza consumare un’infinità di energia. Per riuscirci, hanno buttato via i classici motori e li hanno sostituiti con i cosiddetti muscoli di McKibben. Si tratta di muscoli artificiali pneumatici, dei tubi flessibili che si gonfiano e si sgonfiano con l’aria compressa. Proprio come i nostri bicipiti, questi componenti si accorciano e si tendono in modo progressivo, regalando al robot una “morbidezza” che i motori elettrici semplicemente non possono replicare.

Il vero colpo di genio, però, sta nel modo in cui hanno progettato le spalle. Se ci fate caso, i cani non hanno una clavicola rigida come la nostra; le loro zampe anteriori sono collegate al resto del corpo da una complessa rete di tessuti che agisce come una sorta di amaca naturale. Questo sistema serve a cullare il tronco dell’animale, proteggendolo dagli scossoni ogni volta che tocca terra. Gli ingegneri di Tokyo hanno replicato esattamente questa struttura a sospensione, scoprendo che questa “spalla ad amaca” riduce le vibrazioni del 30%. È la differenza che passa tra viaggiare su un vecchio furgone con le sospensioni scariche e una berlina di lusso: il robot scivola sul terreno con una grazia che lascia a bocca aperta.

Tutto il telaio è stato stampato in 3D, una scelta che permette di fare esperimenti continui senza spendere una fortuna, mantenendo il focus sulla vera innovazione: l’armonia del movimento. Non è solo un giocattolo tecnologico, ma un laboratorio vivente che ci aiuta a capire meglio non solo come costruire robot migliori, ma anche come funzionano davvero gli animali che amiamo. È un esempio perfetto di come l’ingegneria, quando smette di voler superare la natura e inizia ad ascoltarla, riesca a trovare soluzioni di una semplicità e di una bellezza disarmanti.