Quad9 lascia la Francia: il no a beIN Sports sul blocco DNS

Quad9 ha deciso di spegnere il proprio servizio DNS in Francia. La fondazione svizzera senza scopo di lucro, conosciuta per offrire gratuitamente un sistema di risoluzione dei nomi di dominio con protezione dalle minacce informatiche, lascerà il Paese a causa di un contenzioso con beIN Sports. Al centro della disputa c’è il rifiuto di bloccare alcuni domini accusati di trasmettere eventi sportivi senza autorizzazione, una scelta che rimette sotto i riflettori il ruolo dei fornitori DNS nel controllo dell’accesso ai contenuti online.

Secondo l’organizzazione, piegarsi agli obblighi imposti dalla giustizia francese significherebbe tradire i principi su cui poggia l’intero servizio. Ed è proprio qui che la vicenda si allarga, perché tocca un tema delicato come il confine tra tutela del copyright, sicurezza informatica e libertà di accesso alla rete.

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Perché Quad9 abbandona la Francia

Il ritiro scatterà il 24 novembre 2026, come comunicato ufficialmente dalla stessa fondazione. All’origine c’è una battaglia legale con beIN Sports, l’emittente che detiene i diritti di trasmissione di diverse competizioni sportive. Il tribunale giudiziario di Parigi ha ordinato a Quad9 di adottare misure in grado di impedire l’accesso ai domini legati a trasmissioni pirata. Per ogni giorno di inadempienza è prevista una penalità di 1.000 euro, un peso economico che va a sommarsi alle spese per la difesa legale e alle altre controversie ancora aperte.

La posizione dell’organizzazione dipende molto da come funziona la sua infrastruttura. In pratica il sistema di risoluzione DNS aiuta i dispositivi a trovare l’indirizzo dei siti web partendo dal loro nome. A questo si aggiungono strumenti di protezione che fermano i domini collegati a minacce come il phishing e la diffusione di malware.

Il problema è che un filtro territoriale non si concilia con il modello operativo della fondazione, che non raccoglie dati personali utili a stabilire dove si trovino i singoli utenti. L’alternativa sarebbe bloccare i domini contestati ovunque, ma così una sentenza nazionale finirebbe per avere effetti anche su persone che vivono in altri Paesi. La partita quindi non riguarda soltanto la pirateria audiovisiva. In gioco c’è il livello di controllo che le autorità possono pretendere da un intermediario tecnico il cui compito principale è tradurre i nomi di dominio in indirizzi comprensibili per i dispositivi.

Cosa cambia per gli utenti francesi e per la rete

Per chi in Francia si affida a Quad9 potrebbe diventare necessario modificare la configurazione DNS di computer, dispositivi o reti aziendali. Chi dipende esclusivamente da questo servizio rischia di incontrare problemi di navigazione nel momento in cui il sistema smettesse di risolvere correttamente i nomi dei siti. Non si parla comunque di un’interruzione generale della connessione Internet.

C’è poi un aspetto legato alla sicurezza informatica. Passare a un servizio alternativo vuol dire valutare non solo quanto sia affidabile la risoluzione dei nomi, ma anche le politiche di protezione dalle minacce, il modo in cui vengono trattati i dati e la trasparenza del fornitore.

Sullo sfondo resta la questione dell’equilibrio tra tutela dei diritti e architettura aperta di Internet. Se gli obblighi di filtraggio continuassero ad allargarsi, gli operatori potrebbero ridurre la propria presenza nei territori dove le richieste normative diventano troppo onerose. E a pagarne il prezzo sarebbero anche gli utenti che usano questi strumenti per ragioni del tutto legittime, dalla difesa contro gli attacchi informatici alla gestione delle reti professionali.

Non è la prima volta che succede. Prima di Quad9 anche OpenDNS aveva sospeso il proprio servizio in Francia dopo una controversia legata a contenuti sportivi diffusi illegalmente, a conferma di quanto le decisioni dei tribunali possano incidere concretamente sulla disponibilità delle infrastrutture digitali.

Fonte: TecnoAndroid