BYD ha presentato un nuovo sistema integrato che, per la prima volta, riunisce in un’unica soluzione la produzione di energia solare, l’accumulo, la ricarica ultrarapida Flash Charging e il collegamento robotizzato al veicolo. Il gruppo cinese continua così a spingere sull’innovazione tecnologica e cambia il modo di pensare la ricarica di un’auto elettrificata. I tempi restano quelli già noti, dal 10 al 70% in 5 minuti e dal 10 al 97% in 9 minuti, ma la possibilità di attingere all’energia del sole immagazzinata rende la stazione molto meno dipendente dalla normale rete elettrica.

Il costruttore non sta solo guadagnando terreno sul mercato e nei volumi di vendita. Sta allargando il proprio raggio d’azione con un’infrastruttura in cui il fotovoltaico diventa il vero protagonista. Lo ha spiegato la vicepresidente esecutiva dell’azienda, Stella Li: “Per la prima volta BYD porta su scala globale la sua tecnologia integrata di ricarica solare, accumulo e Flash Charging. Offriamo insieme generazione di energia pulita, stoccaggio energetico e ricarica ultrarapida, rendendo l’esperienza di ricarica più intelligente, semplice e fluida per gli automobilisti di tutto il mondo”.

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Flash Charging, tempi da pieno di benzina anche al freddo

L’idea alla base della tecnologia Flash Charging è avvicinare la sosta alla colonnina a quella di un classico rifornimento di un’auto con motore termico. In condizioni ideali bastano 5 minuti per passare dal 10 al 70% della batteria, mentre per arrivare dal 10 al 97% l’attesa sale a 9 minuti. Numeri che colpiscono parecchio.

Anche con le basse temperature i valori restano sorprendenti. A 30 gradi sotto zero servono 12 minuti per salire dal 20 al 97%. E non finisce qui, perché lo sviluppo del sistema consente adesso di usare l’energia solare accumulata per alimentare direttamente la ricarica di una vettura elettrificata.

Il cuore del progetto è il sistema che combina pannelli solari, accumulo e ricarica. In pratica cattura l’energia del sole, la immagazzina e la rende disponibile per i veicoli in base alla domanda. Alle spalle c’è una divisione del marchio con oltre 16 anni di esperienza nel settore fotovoltaico, attiva in più di un centinaio di mercati, con oltre 300 specialisti e più di 200 brevetti tecnologici.

Braccio robotizzato e installazioni lontano dalla rete

Mettere insieme tutti questi elementi riduce la dipendenza dalle infrastrutture energetiche tradizionali e offre molta più libertà nella scelta dei luoghi in cui installare le stazioni, anche dove l’accesso alla rete è limitato. Un esempio concreto si trova nel deserto di Abu Dhabi, con un impianto realizzato a poca distanza dalle dune e capace di ricaricare diversi modelli della casa.

La stazione è dotata di un braccio robotizzato che si occupa del collegamento. Grazie a una guida visiva e a sensori di forza assicura un allineamento preciso e riesce perfino ad aprire lo sportello e inserire il connettore in totale autonomia. Abbinando questa ricarica automatica al sistema di parcheggio automatizzato, la guida diventa talmente semplice che il conducente non deve nemmeno scendere dall’auto per rifornire la batteria.

Sul fronte della diffusione, i piani di BYD prevedono l’installazione di 6.000 stazioni Flash Charging fuori dalla Cina entro la fine del 2027, metà delle quali in Europa. Sul suolo europeo ne sono attese quindi circa 3.000, di cui 300 in Spagna e 50 in Portogallo. Con la crescita della rete, l’integrazione tra ricarica, accumulo di energia, fonti rinnovabili e automazione intelligente andrà a sostenere un sistema più flessibile ed efficiente.

Fonte: TecnoAndroid