Il modo in cui una persona racconta la propria vita può dire molto più di quanto si pensi, compresi alcuni tratti legati alla psicopatia. Un nuovo studio della University of Mississippi, pubblicato sulla rivista Personality and Individual Differences, smonta in buona parte l’immagine dello psicopatico freddo e senza emozioni e mostra che il suo linguaggio segue schemi molto più vari del previsto. Chi ottiene punteggi alti nella cattiveria, per esempio, tende a usare parole più positive, mentre chi spicca per audacia parla meno di ansia e paura.

I ricercatori sono partiti da centinaia di racconti autobiografici e hanno individuato un legame fra tre grandi tratti associati alla psicopatia e modi ben distinti di scegliere le parole. “L’obiettivo non è diagnosticare la psicopatia a partire dal linguaggio” ha spiegato Ky Bray, dottorando in psicologia all’ateneo. “Si tratta di mostrare che la psicopatia emerge nei comportamenti di tutti i giorni, anche in quelli più sottili come il modo di esprimersi. Se vogliamo capirla davvero, insieme ai tratti che la compongono, dobbiamo pensare in modo creativo a come questi tratti plasmano l’interazione sociale.”

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Cosa rivelano 450 storie di vita

Il lavoro si basa sul cosiddetto modello triarchico della psicopatia, che distingue tre dimensioni della personalità. L’audacia ha a che fare con sicurezza e assenza di paura, la cattiveria con insensibilità ed empatia ridotta, la disinibizione con la fatica a tenere a bada gli impulsi. Secondo Laura Drislane, docente di psicologia della stessa università, queste caratteristiche finiscono per influenzare anche gesti ordinari, compreso il modo di descrivere le proprie esperienze.

Drislane e Bray hanno coinvolto 450 partecipanti, fra studenti universitari e persone che hanno dichiarato di essere state in carcere. A ciascuno è stato chiesto di rispondere a domande aperte sui momenti chiave della propria esistenza, dai picchi più felici ai periodi più bui fino alle grandi svolte. Dopo la scrittura è arrivato un questionario per misurare il livello dei tratti psicopatici, poi un software specializzato ha passato al setaccio i testi per contare quanto spesso comparivano parole legate a emozioni positive e negative, successo, influenza sociale e rischio.

Il quadro emerso è tutt’altro che uniforme. Chi aveva punteggi più alti di disinibizione usava più termini negativi, citava meno gli amici e ricorreva meno a parole legate a emozioni positive e traguardi personali. La cattiveria andava nella direzione opposta, con un lessico più positivo, più riferimenti a risultati e ricompense e meno espressioni di emozioni negative. L’audacia invece si accompagnava a un uso ridotto di parole come paura, spavento e preoccupazione, oltre che a meno accenni alla malattia mentale. Insomma non esiste un unico stile comunicativo riconoscibile. “La storia che raccontiamo sulla nostra vita ha un significato” ha osservato Drislane. “Aiuta a dare un senso alle esperienze, a costruire una visione del mondo e un’idea coerente di sé. Stiamo iniziando a vedere che nella psicopatia alcuni tratti si legano a differenze proprio in questo processo.”

Uno spettro più che un’etichetta

C’è poi un altro dettaglio interessante. Il rapporto fra personalità e parole cambiava a seconda della domanda a cui si rispondeva, perché raccontare un momento difficile non è come ricordare un successo. Questo mette in crisi l’idea di una comunicazione sempre piatta ed emotivamente vuota. “Si tende a pensare alla psicopatia come a una cosa sola, ma in realtà è multidimensionale” ha detto Bray. “Tutti si collocano su questo spettro e tutti hanno un certo grado di cattiveria, audacia e disinibizione. Guardarla così permette di osservare questi tratti anche in chi non ha mai commesso reati, come studenti, professionisti o persone alle prese con le proprie relazioni.”

Da un lato c’è l’immagine dello psicopatico diffusa nella cultura popolare, dall’altro chi ottiene punteggi bassi in tutte e tre le dimensioni. Proprio per questo, ha spiegato Drislane, ci si sta allontanando dall’abitudine di definire le persone “psicopatici”, visto che la psicopatia non viene più considerata una categoria. Le sue dimensioni però restano capaci di prevedere esiti seri come criminalità, recidiva e violenza nella coppia, e ciascuna ha un proprio insieme di conseguenze.

I ricercatori sottolineano anche che la psicopatia si può trattare, con interventi mirati a ridurre sintomi e comportamenti problematici. Capire i meccanismi dietro audacia, cattiveria e disinibizione potrebbe aiutare a sviluppare approcci più precisi. “Se vogliamo curare o idealmente prevenire lo sviluppo della psicopatia dobbiamo comprendere i meccanismi in gioco” ha concluso Drislane, “e questo significa capire i contributi specifici di tutte e tre le dimensioni.”

Fonte: TecnoAndroid