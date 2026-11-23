Alcuni elettroni sono stati sorpresi a compiere veri e propri salti quantistici attraverso zone di energia che, sulla carta, dovrebbero restare inaccessibili. Il fenomeno è stato osservato nel grafene grazie a una sorta di telecamera al rallentatore per elettroni, capace di seguire movimenti rapidissimi e di mostrare come campi elettrici molto intensi possano spingere queste particelle da uno stato energetico all’altro. In alcuni casi la probabilità che il passaggio avvenisse ha toccato addirittura il 100%.

Per rendere l’idea basta pensare a un ascensore. Si entra, il display segna 1, poi 2, poi 3 e di colpo 20. Nessun piano intermedio attraversato, eppure si arriva al ventesimo. Nella vita di tutti i giorni sarebbe impossibile, nel mondo quantistico invece gli elettroni riescono a fare qualcosa di molto simile. Questi eventi insoliti prendono il nome di transizioni di Landau Zener Majorana e da tempo i fisici sospettavano che potessero diventare sempre più rilevanti nell’elettronica dei semiconduttori ad alta velocità. Il problema era vederle davvero all’opera.

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Il risultato porta la firma di ricercatori dell’Università di Ratisbona, dell’Università Philipps di Marburgo e del Forschungszentrum Jülich, che hanno seguito direttamente queste transizioni nel grafene, un materiale formato da uno strato sottilissimo di atomi di carbonio. Lo studio offre uno sguardo dettagliato sulla risposta degli elettroni ai forti campi elettrici generati dalla luce.

Come gli elettroni superano il gap energetico proibito

Nei semiconduttori e in materiali simili gli elettroni possono occupare solo determinati intervalli di energia, chiamati bande energetiche. Tra una banda e l’altra si trovano i cosiddetti gap energetici proibiti, regioni in cui di norma non esistono stati stabili. In condizioni ordinarie le particelle restano dove sono. Esponendo il grafene a impulsi di luce molto intensi, però, il gruppo ha notato qualcosa di diverso: il campo elettrico accelera gli elettroni e alcuni passano da una banda all’altra, superando il divario con una transizione quantomeccanica.

“Se si vuole sapere chi ha vinto una gara bisogna guardare tutti i partecipanti” spiega Vincent Eggers, primo autore dello studio. “Allo stesso modo dobbiamo osservare quanti più elettroni possibile nello stesso momento per cogliere quelli che compiono una transizione quantomeccanica mentre si muovono.” Lo strumento chiave è un microscopio di quantità di moto a fotoemissione. Invece di ingrandire la superficie di un materiale come farebbe un microscopio tradizionale, misura l’energia degli elettroni e il loro movimento, dati che poi servono a costruire mappe dettagliate della loro distribuzione tra i vari stati energetici. La sfida tecnica più grossa è stata abbinare queste misure a campi luminosi che oscillano a velocità altissime, mettendo in moto le particelle e registrando nello stesso istante come cambiavano energia e traiettoria.

“Il nostro team ha lavorato a questo esperimento per molti anni. Ora possiamo seguire in tempo reale gli elettroni che si muovono nell’intero paesaggio energetico di un solido” racconta Rupert Huber. Ulrich Höfer, collaboratore del progetto e pioniere della spettroscopia elettronica ultraveloce, parla di un momento molto speciale, quello in cui un processo quantomeccanico così fondamentale si è mostrato già durante la prima campagna di misure, anche grazie ai campioni utilizzati.

Il ruolo del grafene ultrapuro e le prospettive per l’elettronica

I campioni, prodotti proprio a Jülich, erano strati di carbonio spessi un solo atomo e praticamente privi di difetti. “Questi esperimenti di precisione richiedono un materiale quasi perfetto a livello atomico, così le impurità non oscurano la delicata dinamica quantistica degli elettroni” sottolinea Stefan Tautz. Altro elemento decisivo è stato l’impiego di grafene “ruotato”, una specialità del centro tedesco che fa emergere la dinamica quantistica con particolare chiarezza.

Con campi luminosi abbastanza forti i salti quantistici attraverso il gap hanno raggiunto una probabilità di transizione pari al 100%. Ciò che conta è la velocità con cui gli elettroni si avvicinano al divario sotto l’effetto del campo elettrico, ed è proprio questo a distinguere il processo dal classico effetto tunnel, in cui le particelle attraversano una barriera nello spazio fisico.

Gli esperimenti hanno fornito anche un indizio importante. All’inizio gli elettroni si muovono in modo ordinato, ma le interazioni con il reticolo cristallino del materiale finiscono per scompaginare quel moto. Capirlo meglio potrebbe aiutare a controllarli con maggiore precisione, un passaggio prezioso per una futura elettronica controllata dalla luce, capace di sfruttare le oscillazioni rapidissime della luce invece di affidarsi soltanto alle tensioni elettriche. “Il nostro esperimento apre una finestra panoramica sul mondo quantistico” spiega Giacomo Inzani dell’Università di Ratisbona. “E questo è solo l’inizio. Il nostro metodo può essere applicato a molti altri materiali quantistici, aprendo possibilità del tutto nuove per controllarne selettivamente le proprietà elettroniche con la luce.”

Fonte: TecnoAndroid