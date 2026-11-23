Google sta lavorando a un paio di novità che puntano a rendere più immediato il rapporto tra gli utenti e la AI Mode, la modalità di ricerca basata sull’intelligenza artificiale integrata nell’app Google. I test in corso riguardano due aspetti molto precisi. Il primo è la condivisione di file con l’assistente, che potrebbe diventare decisamente più rapida. Il secondo tocca invece Search Live, conosciuta in italiano come Ricerca Live, e in particolare il modo in cui la si usa quando ci si trova in mezzo ad altre persone. Si tratta di ritocchi all’apparenza piccoli, ma vanno a incidere su gesti che si ripetono spesso nell’uso quotidiano dello smartphone.

Ask Google, la scorciatoia per mandare file alla AI Mode

Già oggi è possibile caricare immagini, documenti e file di vario tipo per farli analizzare alla AI Mode. Il procedimento però potrebbe diventare ancora più semplice, e a Mountain View sembrano intenzionati a snellirlo. Nella versione 17.76.12 dell’app Google è infatti spuntata una nuova scorciatoia pensata per comparire direttamente nel menu di condivisione di Android. Il suo nome è Ask Google e la scelta con ogni probabilità non è casuale. Visto che le app nella schermata di condivisione vengono mostrate in ordine alfabetico, un nome che comincia con la lettera A ha buone probabilità di finire tra le prime voci della lista e quindi di saltare subito all’occhio.

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Le prime prove hanno mostrato che la funzione permette già di inviare contenuti come immagini e PDF. Per ora però il meccanismo non arriva fino in fondo, perché i file condivisi non vengono aggiunti a una conversazione con la AI Mode. L’utente si ritrova semplicemente nella schermata principale dell’app Google senza che il documento venga preso in carico dall’assistente, segno evidente di un lavoro ancora acerbo. Sulla carta l’idea sarebbe comodissima, dato che consentirebbe di interrogare l’intelligenza artificiale partendo da altre applicazioni, senza dover aprire prima Google e poi andare a cercare il file da allegare. Al momento non ci sono indicazioni su se e quando il colosso di Mountain View deciderà di attivarla.

Un tasto per silenziare Ricerca Live

La seconda novità resta nel perimetro dell’app Google e dell’intelligenza artificiale, ma si sposta su Ricerca Live. In questa modalità di interazione potrebbe arrivare un pulsante a forma di altoparlante, pensato per zittire l’assistente senza dover abbassare il volume del dispositivo. Una differenza sottile ma concreta, perché il comando agirebbe soltanto sulle risposte vocali della funzione invece che sull’audio del telefono nel suo complesso.

Non si tratta di un’idea del tutto inedita, visto che un’opzione analoga è in sviluppo anche per Gemini Live, e quindi la mossa non sorprende più di tanto. Avere un tasto dedicato sempre a portata di mano renderebbe però Search Live molto più pratica da usare in pubblico o nei contesti in cui è necessario mantenere il silenzio.

Entrambe le funzioni sono ancora in fase di sviluppo e al momento non risultano disponibili per nessun utente. Ask Google e il nuovo pulsante per silenziare Ricerca Live sono emersi dall’analisi della versione 17.76.12 dell’app Google, il cui ultimo aggiornamento è comunque scaricabile dal Play Store.

Fonte: TecnoAndroid