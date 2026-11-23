Ogni volta che si guarda un video in streaming, si legge un articolo o si scarica un file, la propria connessione e un server dialogano attraverso etichette numeriche uniche chiamate indirizzi IP. Non tutti però svolgono lo stesso compito, perché esiste una distinzione precisa tra indirizzo IP pubblico e indirizzo IP privato. Il primo identifica la rete nel suo complesso, il secondo i singoli dispositivi che la utilizzano. Quando si attiva una connessione a internet, il provider assegna un indirizzo pubblico unico alla porta WAN del router, ed è proprio questo a consentire l’accesso alla rete e a rendere la connessione raggiungibile dall’esterno.

Tutti gli apparecchi collegati alla rete domestica, cioè smartphone, computer e dispositivi per la casa intelligente, comunicano con il router tramite indirizzi privati e non attraverso quello pubblico. Questi dispositivi possono scambiarsi dati tra loro ma non accedono direttamente a internet, perché devono passare dal router. Allo stesso modo nessun apparecchio esterno può dialogare con chi usa un indirizzo privato, ed è per questo che il vicino di casa non riesce a mandare in stampa un documento sulla stampante altrui. Per avere un’immagine semplice, l’indirizzo pubblico somiglia al numero civico di un palazzo mentre quelli privati corrispondono ai numeri dei singoli appartamenti. Saperli individuare aiuta parecchio quando la rete di casa comincia a fare i capricci.

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Come trovare gli indirizzi IP pubblici e privati

La strada più rapida per scoprire il proprio indirizzo IP pubblico passa dagli strumenti di verifica disponibili online. Va bene qualsiasi dispositivo collegato al router, purché sia in grado di aprire un browser. Per gli indirizzi privati invece conviene entrare nel pannello di controllo del router, dove compare l’elenco degli apparecchi connessi insieme ai rispettivi indirizzi. Il metodo ha però un limite, perché non tutti i produttori indicano il nome host e così diventa difficile capire quale indirizzo appartenga a quale dispositivo.

Se il nome host non compare, le alternative non mancano. Su un computer Windows basta lanciare il comando “ipconfig” e cercare la voce IPv4, che corrisponde all’indirizzo privato della macchina. Su macOS si ottiene lo stesso risultato con “ipconfig getifaddr en0” per la connessione WiFi oppure con “ipconfig getifaddr en1” per quella via cavo ethernet.

Anche sugli smartphone la procedura è piuttosto semplice. Su iPhone occorre aprire Impostazioni, entrare nella sezione WiFi, toccare il pulsante “i” accanto alla rete in uso e scorrere fino alla sezione IPv4, dove compare l’indirizzo privato del telefono. Sui dispositivi Android il percorso passa da Impostazioni, poi Rete e internet, quindi Internet, e infine dalla rete a cui si è collegati, scorrendo fino all’indirizzo privato.

Che cosa cambia per la rete di casa

L’indirizzo pubblico identifica la rete su internet, quelli privati riconoscono gli apparecchi all’interno della rete domestica. Ogni dispositivo ha il proprio indirizzo privato, eppure tutti condividono un unico indirizzo pubblico quando navigano. Il merito è del NAT, ovvero Network Address Translation, un meccanismo di instradamento che permette al router di gestire il traffico tra i dispositivi della rete privata e il mondo esterno.

Le reti domestiche ricevono di solito indirizzi privati nell’intervallo 192.168.X.X. La IANA, l’Internet Assigned Numbers Authority, ha riservato anche gli intervalli 10.X.X.X e 172.16.X.X, destinati rispettivamente alle organizzazioni di grandi e di medie dimensioni.

Riconoscere i due tipi di indirizzo rende molto più efficace la ricerca dei guasti di connessione. Se un apparecchio mostra un insolito indirizzo 169.254.X.X, noto come Automatic Private IP, al posto del consueto 192.168.X.X, significa che non ha ricevuto l’indirizzo dal router. Quando invece i dispositivi hanno indirizzi privati validi ma restano comunque senza internet, l’attenzione può concentrarsi sulle cause più probabili, prima il router e poi il provider, senza dover controllare ogni singolo anello della catena di rete.

Fonte: TecnoAndroid