PS6 portatile potrebbe avere l’esclusiva di AMD RDNA 5

La futura PS6 portatile potrebbe contare su un vantaggio tecnico che nessun altro dispositivo da gioco tascabile avrà a disposizione. Secondo le ultime indiscrezioni, Sony godrebbe infatti di una sorta di esclusiva sull’architettura grafica RDNA 5 di AMD per quanto riguarda il segmento delle console mobili. A parlarne è stato Richard Leadbetter, fondatore di Digital Foundry, durante l’ultimo appuntamento del DF Direct riservato agli abbonati Patreon, dove la redazione ha ripreso e analizzato alcune recenti voci di corridoio pubblicate da Fortune sul ritorno della casa giapponese nel mercato delle portatili.

Le parole di Leadbetter sono piuttosto chiare: “Ci sono state diverse discussioni dietro le quinte secondo cui Sony avrebbe una sorta di esclusiva su RDNA 5 in ambito portatile con il suo prossimo dispositivo mobile in arrivo”. Va però chiarito subito un punto. Non si parla di un accordo commerciale pagato a caro prezzo per tenere lontana la concorrenza, ma di una conseguenza diretta delle strategie industriali del produttore di chip e dei costi altissimi che richiedono la ricerca e lo sviluppo di un nuovo processore.

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Perché Steam Deck 2 e la portatile Xbox resterebbero fuori

Il nodo della questione sta tutto nel modo in cui AMD sceglie oggi su cosa investire. Come già anticipato in passato da insider ritenuti affidabili come KeplerL2, l’azienda non sembra più disposta a impiegare risorse nella progettazione di chip dedicati a dispositivi di nicchia, a meno che i clienti non garantiscano volumi di ordini minimi particolarmente elevati. Un requisito che taglia fuori parecchi nomi.

In questo quadro Sony sarebbe l’unica compagnia pronta a finanziare lo sviluppo di un SoC semicustom con una GPU basata su RDNA 5 pensato per un dispositivo mobile, quello che ormai viene comunemente chiamato PS6 portatile. Gli altri protagonisti del settore rimarrebbero quindi senza accesso a questa tecnologia. Il discorso vale per l’ipotetica Steam Deck 2, per la console portatile Xbox di cui si vocifera da tempo e anche per i tanti PC handheld già presenti sul mercato.

Per tutti questi dispositivi AMD considererebbe più che adeguati i chip identificati internamente con la sigla RDNA4m. Si tratta di una soluzione ibrida che parte dall’architettura grafica RDNA 3.5 e la arricchisce con le funzionalità dedicate al machine learning introdotte con RDNA 4. Un compromesso dignitoso insomma, ma non paragonabile a quanto finirebbe dentro la portatile PlayStation.

Il salto generazionale di RDNA 5

La nuova architettura promette un incremento prestazionale netto rispetto a tutte le generazioni precedenti, grazie a una serie di migliorie studiate per spremere al massimo l’efficienza. Tra le novità spiccano i nuovi RT Core e i Neural Arrays, unità specifiche pensate per gestire in modo più evoluto il ray tracing e per elaborare i calcoli legati all’intelligenza artificiale.

C’è poi la Universal Compression, un sistema di compressione universale che diventa particolarmente importante proprio sui dispositivi portatili. In questi formati i limiti legati al calore e ai consumi costringono infatti a lavorare con una larghezza di banda della memoria per forza di cose più ridotta, e ogni ottimizzazione in questo senso fa la differenza. A completare il quadro ci sono i miglioramenti nell’esecuzione dual issue, cioè interventi mirati sulle operazioni di calcolo in parallelo che permettono alla GPU di avvicinarsi molto di più ai suoi picchi teorici di rendimento.

Messe insieme, queste caratteristiche consentirebbero alla nuova console di Sony di sfruttare funzionalità all’avanguardia in grado di far rendere l’hardware ben oltre quanto le sue dimensioni fisiche lascerebbero immaginare. Il risultato sarebbe un vantaggio architetturale concreto nei confronti dell’intera concorrenza nel mondo delle portatili. Sempre a proposito della PS6 portatile, le voci emerse finora indicano un rendering di base a 540p, con la tecnologia di upscaling PSSR 3.0 chiamata a compensare e a garantire una resa finale all’altezza.

Fonte: TecnoAndroid