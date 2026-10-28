Forza Horizon 6 batte Marvel’s Wolverine: 535 milioni di incassi

Forza Horizon 6 è il gioco first party più venduto del 2026 nella sua categoria, e il dato più sorprendente riguarda il confronto con la grande esclusiva PlayStation dell’anno. Il titolo di Playground Games ha infatti superato con un margine netto Marvel’s Wolverine, almeno stando a un nuovo report firmato da Alinea Analytics. La società ha sede in Norvegia e si occupa di ricerche di mercato e analisi nel settore videoludico, con una reputazione che la colloca tra le realtà più attendibili quando si tratta di leggere l’andamento dell’industria.

Il confronto tra Forza Horizon 6 e Marvel’s Wolverine

I numeri parlano piuttosto chiaro. Secondo l’analisi, Marvel’s Wolverine ha generato ricavi per circa 180 milioni di euro, con 2,5 milioni di copie vendute su PS5. Una cifra di tutto rispetto, che però impallidisce davanti al risultato del racing open world di casa Xbox. Forza Horizon 6 ha raggiunto infatti circa 535 milioni di euro di incassi complessivi.

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C’è un dettaglio da considerare. Il gioco di corse è disponibile anche su PC, quindi quella somma tiene conto di più piattaforme. Eppure, anche isolando la sola Xbox, i ricavi sarebbero comunque più del doppio di quelli ottenuti da Wolverine su PS5. Un divario che difficilmente può passare inosservato, soprattutto se si pensa al peso che le esclusive Sony hanno avuto negli ultimi anni.

Perché il confronto va letto con attenzione

Mettere questi dati uno accanto all’altro richiede comunque un po’ di cautela. Forza Horizon 6 è sul mercato da più mesi rispetto al rivale, e questo potrebbe sembrare un vantaggio decisivo. Va detto però che la maggior parte dei videogiochi concentra le vendite nel periodo del lancio e nelle settimane subito successive, per poi rallentare in modo sensibile fino ai momenti di sconto. Il tempo in più trascorso sugli scaffali, quindi, pesa meno di quanto si potrebbe immaginare.

Esiste poi un fattore che gioca contro la produzione di Playground Games. Il titolo fa parte del catalogo di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft, e questo potrebbe avergli sottratto una parte delle vendite. Molti giocatori, infatti, hanno potuto accedere al gioco senza acquistarlo singolarmente, il che rende il risultato commerciale ancora più notevole.

Gears of War e gli altri first party del 2026

Non tutto però sorride a Microsoft. Marvel’s Wolverine è riuscito a fare meglio di Gears of War: E-Day, il nuovo prequel della celebre saga, che secondo il report si è fermato a circa 40 milioni di euro di incassi. Anche considerando gli abbonati a Game Pass, la performance non viene ritenuta eccezionale, soprattutto alla luce dell’enorme investimento produttivo alle spalle del progetto.

Il dato del nuovo Gears of War corrisponde alla metà di quello registrato dal remake di Halo uscito quest’anno, che a sua volta era stato accolto con una certa freddezza e non aveva brillato sul fronte delle vendite. Il prequel riesce comunque a piazzarsi davanti a Saros, che per Sony sembra essersi rivelato un vero e proprio insuccesso commerciale.

Fonte: TecnoAndroid