Tomb Raider: Legacy of Atlantis, nuovo trailer per i 30 anni

n occasione del trentennale della serie, Amazon Games e Crystal Dynamics hanno pubblicato un nuovo trailer di Tomb Raider: Legacy of Atlantis, il remake completo del primo e ormai leggendario capitolo del franchise. Il filmato arriva proprio mentre il brand festeggia i suoi trent’anni e offre un’occhiata più concreta a come il gioco che ha dato il via a tutto stia prendendo forma con una veste tecnica del tutto nuova. La finestra d’uscita intanto è confermata per il prossimo 12 febbraio.

Non si tratta quindi di un semplice aggiornamento grafico ma di un rifacimento integrale. L’intenzione dichiarata è riportare il titolo d’esordio a un pubblico che magari non l’ha mai giocato e allo stesso tempo regalare a chi lo ricorda bene l’occasione di riviverlo con occhi diversi. Una scommessa che, per un nome tanto importante nella storia dei videogiochi, porta inevitabilmente con sé parecchie aspettative.

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Cosa mostra il nuovo trailer di Legacy of Atlantis

Il video è costruito come un mix di sequenze di gameplay che ripropongono alcune delle situazioni più caratteristiche del gioco originale. Chi ha vissuto quell’avventura all’epoca riconoscerà con ogni probabilità certi momenti, adesso però reinterpretati in chiave moderna grazie al lavoro di ricostruzione portato avanti dal team di sviluppo.

È proprio qui che si gioca la partita più delicata per Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Un remake deve trovare un equilibrio tutt’altro che banale tra il rispetto per ciò che ha reso celebre l’opera di partenza e la necessità di adattarla agli standard attuali. Da un lato c’è la memoria dei fan, affezionati a passaggi e atmosfere precisi. Dall’altro c’è un pubblico più giovane abituato a ritmi, controlli e presentazione visiva molto lontani da quelli di trent’anni fa.

Le immagini diffuse puntano a rassicurare entrambe le fasce di giocatori. L’impostazione resta quella che ha definito la serie, con l’esplorazione e le situazioni tipiche del primo capitolo al centro dell’esperienza, ma il tutto viene presentato con una resa che guarda chiaramente al presente. Il trailer non si limita a qualche scorcio scenografico e lascia vedere il gioco in movimento, un dettaglio non da poco per chi vuole farsi un’idea più precisa del risultato finale.

Un remake pensato per il trentennale del brand

La scelta del momento non è casuale. Pubblicare il filmato durante i festeggiamenti per i trent’anni del franchise dà al progetto un valore quasi simbolico e lo trasforma in una sorta di omaggio alle origini. Crystal Dynamics, che da tempo cura la saga, affronta qui il compito di rimettere mano al capitolo da cui tutto è partito, mentre Amazon Games affianca lo studio nella pubblicazione.

Per la serie si tratta di un ritorno alle radici in piena regola. Rifare da zero il primo episodio significa confrontarsi con il titolo che ha fissato le basi dell’intero marchio, con tutto il peso che questo comporta in termini di confronto con i ricordi dei giocatori. Il nuovo remake si propone di restituire quelle sensazioni senza però restare ancorato ai limiti tecnici dell’epoca.

Il nuovo materiale video rappresenta quindi un tassello in più nella comunicazione verso l’uscita. Dopo questa presentazione legata alla ricorrenza, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla data di lancio, che resta fissata al 12 febbraio, giorno in cui Tomb Raider: Legacy of Atlantis arriverà nei negozi.

Fonte: TecnoAndroid