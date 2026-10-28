DeepSeek, round da 13 miliardi di euro con CATL e Tencent

DeepSeek ha portato a termine un nuovo round di finanziamento da circa 13 miliardi di euro, secondo quanto riferito da persone vicine all’operazione. Una cifra che colloca la società tra i protagonisti di una delle più grandi raccolte di capitali mai viste in Cina. Tra chi ha contribuito con le quote più pesanti spiccano due colossi molto noti come CATL e Tencent, presenti nel gruppo dei principali finanziatori.

Già il dato in sé basta a capire la portata della notizia. Non capita spesso che un’azienda cinese riesca a mettere insieme una somma del genere in un unico giro di investimenti, e il fatto che a farlo sia proprio DeepSeek dice parecchio sulla fiducia che il mercato ripone nel suo percorso. Le informazioni circolate finora sono poche e si concentrano sui numeri complessivi e sui nomi dei sostenitori più rilevanti, mentre altri dettagli dell’accordo non sono stati resi noti.

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Una raccolta tra le più grandi della storia cinese

Il punto centrale riguarda le dimensioni dell’operazione. Parlare di una delle raccolte più grandi di sempre nel Paese significa inserire questo finanziamento in una categoria piuttosto ristretta, dove trovano posto solo pochissime aziende. Per una realtà come DeepSeek, attiva nel campo dell’intelligenza artificiale, si tratta di un passaggio che cambia in modo netto la scala delle risorse a disposizione.

Una somma di questo livello, del resto, non arriva per caso. Dietro un investimento così ampio c’è di solito la volontà di sostenere progetti ambiziosi e di lungo periodo, anche se al momento non sono emerse indicazioni ufficiali su come verranno impiegati i fondi. Quello che si sa con una certa sicurezza è l’entità della cifra raccolta e il fatto che sia tra le più alte mai registrate sul mercato cinese.

Il peso di CATL e Tencent tra gli investitori

L’altro elemento che salta all’occhio è la composizione del gruppo di finanziatori. La presenza di CATL e Tencent tra i contributori più importanti non passa inosservata, perché si parla di due nomi di primissimo piano del panorama industriale e tecnologico cinese. Entrambi figurano tra chi ha versato le somme più consistenti nell’ambito di questo round di investimento.

Avere al proprio fianco aziende di questo calibro è un segnale forte. Non si tratta soltanto di denaro, visto che il coinvolgimento di grandi gruppi tende a portare con sé anche peso strategico e una certa credibilità agli occhi del mercato. Per DeepSeek il sostegno di due realtà così rilevanti rappresenta quindi una conferma importante del proprio ruolo all’interno del settore.

Le cifre esatte versate da ciascun investitore non sono state comunicate, così come non è stato diffuso l’elenco completo di tutti i partecipanti all’operazione. Le informazioni disponibili indicano però con chiarezza che CATL e Tencent si trovano tra i principali finanziatori di una raccolta da circa 13 miliardi di euro, una delle più consistenti mai chiuse in Cina.

Fonte: TecnoAndroid