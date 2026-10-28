Exodus, Jun Aslan cambia volto su suggerimento della community

Il protagonista di Exodus cambia volto ancora prima che il gioco arrivi nelle mani dei giocatori. Gli studi Archetype hanno deciso di rivedere l’aspetto di Jun Aslan, l’eroe al centro di questo atteso action GDR ambientato tra le stelle, e lo hanno fatto accogliendo un suggerimento arrivato direttamente dalla community. Si parla proprio del personaggio mostrato nel trailer della Gamescom, quello che aveva svelato la data d’uscita del titolo e che aveva acceso parecchia curiosità attorno al progetto.

La novità non arriva da voci di corridoio né da qualche dettaglio scovato per caso. A comunicarla sono stati gli stessi sviluppatori con un filmato di approfondimento dedicato, nel quale viene presentato il nuovo look del protagonista. Un annuncio ufficiale quindi, che chiarisce le intenzioni del team in vista del lancio e conferma come il confronto con il pubblico abbia avuto un peso concreto nelle scelte di sviluppo.

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Jun Aslan cambia aspetto dopo il trailer della Gamescom

Tutto parte da quel trailer presentato alla Gamescom, una vetrina importante che aveva permesso a Exodus di mostrarsi e di fissare finalmente una data d’uscita. In quelle sequenze Jun Aslan compariva con un aspetto che adesso andrà incontro a un importante restyling. Non un ritocco marginale dunque, ma un intervento che lo studio ha ritenuto abbastanza rilevante da meritare un video tutto suo.

La decisione di Archetype nasce dai riscontri della community, che evidentemente ha fatto sentire la propria voce dopo aver visto il protagonista in azione. Gli sviluppatori hanno scelto di ascoltare quei commenti e di aggiornare il personaggio prima della pubblicazione, invece di rimandare tutto a un momento successivo. In un gioco di ruolo il volto dell’eroe accompagna chi gioca per ore e ore, ed è comprensibile che chi lo ha visto per la prima volta abbia voluto dire la sua.

Il filmato pubblicato dallo studio serve proprio a questo, cioè a mostrare in modo diretto come appare ora Jun Aslan dopo la revisione. Chi aveva seguito il trailer della Gamescom avrà così modo di confrontare le due versioni del personaggio e di farsi un’idea più precisa del lavoro svolto dal team.

Exodus e l’eredità di Mass Effect

Exodus viene considerato da molti come l’erede spirituale di Mass Effect, e già questo basta a spiegare l’attenzione che lo circonda. Si tratta di un GDR spaziale con una forte componente action, un genere che ha un seguito appassionato e piuttosto esigente quando si parla di personaggi, ambientazioni e narrazione. Il paragone con una saga tanto amata alza inevitabilmente le aspettative, e ogni dettaglio mostrato finisce sotto la lente dei giocatori.

Anche per questo l’aspetto del protagonista è tutt’altro che un elemento secondario. In un titolo che punta a raccogliere l’eredità di Mass Effect, l’eroe rappresenta il primo contatto con la storia e con l’universo di gioco, il volto attraverso cui il pubblico vivrà l’avventura. Gli studi Archetype sembrano averlo capito bene, scegliendo di intervenire sulla base delle reazioni ricevute.

Il restyling di Jun Aslan si inserisce così nel percorso di avvicinamento all’uscita di Exodus, che ha già una data fissata dopo l’annuncio arrivato alla Gamescom. Il nuovo look del protagonista è stato mostrato da Archetype nel filmato di approfondimento diffuso in vista del lancio del gioco.

Fonte: TecnoAndroid