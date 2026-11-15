PS5 usata e jailbreak: il ripristino di fabbrica non basta

Comprare una PS5 usata resta una delle strade più sensate per mettere le mani sulla console Sony spendendo meno, ma l’affare rischia di trasformarsi in un problema se la macchina è stata modificata o sottoposta a jailbreak. Prima di consegnare i soldi al venditore servono pochi controlli mirati: verificare il firmware, dare un’occhiata alle app presenti e provare l’accesso al PSN. Un dettaglio va tenuto a mente fin da subito. Il semplice ripristino delle impostazioni di fabbrica non basta a escludere modifiche o eventuali ban.

Sembra una precauzione eccessiva e invece non lo è affatto. Una console che a prima vista appare perfetta, pulita e funzionante, può nascondere interventi che non si notano accendendola per qualche minuto. Il punto è proprio questo: chi acquista di seconda mano raramente ha modo di conoscere la storia del dispositivo, e affidarsi soltanto alla parola di chi vende non è sempre una buona idea. Bastano invece alcune verifiche concrete, fatte con calma, per ridurre parecchio il margine di brutte sorprese.

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Il primo controllo riguarda il firmware

Il punto di partenza è il firmware installato sulla PS5 usata. È il software di sistema che governa la console e rappresenta il primo indizio utile per capire se qualcosa non torna. Conviene quindi entrare nelle impostazioni e controllare con attenzione la versione presente, prima ancora di valutare lo stato estetico del dispositivo o degli accessori in dotazione.

Questo passaggio è importante perché le pratiche di jailbreak sono legate al software di sistema, e una console manomessa può tradirsi proprio da qui. Un firmware che appare strano o che non coincide con quanto dichiarato dal venditore merita qualche domanda in più. Meglio chiarire ogni dubbio sul momento piuttosto che scoprirlo a casa, quando ormai l’acquisto è concluso e tornare indietro diventa complicato.

App installate e accesso al PSN, le altre verifiche da fare

Il secondo controllo passa dalle app installate. Scorrere l’elenco dei programmi presenti sulla console aiuta a individuare eventuali elementi fuori posto, cioè software che non dovrebbe trovarsi su una macchina mai toccata. Anche qui la regola è semplice: se compare qualcosa di poco chiaro, è il caso di chiedere spiegazioni prima di proseguire con la trattativa.

Poi c’è il PSN, ovvero il PlayStation Network. Provare l’accesso al servizio online direttamente dalla console permette di capire se il dispositivo funziona regolarmente con l’infrastruttura di Sony oppure se ci sono ostacoli. Un eventuale ban si ripercuote proprio sull’esperienza in rete e su tutto ciò che ruota attorno all’account e ai servizi digitali, per questo il test sul campo vale più di qualsiasi rassicurazione verbale.

Resta il nodo del ripristino, che spesso viene presentato come garanzia di pulizia. Riportare la PS5 alle condizioni di fabbrica cancella dati e impostazioni dell’utente precedente, ma non esclude che la console sia stata modificata in passato né che sia stata colpita da un ban. Per questo i controlli su firmware, applicazioni e accesso al PSN vanno fatti comunque, anche quando il venditore assicura di aver già resettato tutto.

Fonte: TecnoAndroid