PS5 Prism Collection, i nuovi DualSense con cover trasparenti in tre colori

Con la Prism Collection la PS5 e il controller DualSense diventano trasparenti e lasciano finalmente vedere quello che di solito resta nascosto sotto la plastica. La nuova linea punta su un’estetica precisa fatta di superfici lucide e di componenti interni a vista, con una scelta di tre colori pensata per chi vuole dare un’identità diversa alla propria postazione di gioco. I preordini partono dal 10 novembre e i prezzi sono già noti, sia per il controller sia per la cover destinata alla console.

L’idea alla base è piuttosto semplice ma d’effetto. Anziché nascondere circuiti e meccanismi dietro una scocca opaca, la collezione li mette in mostra attraverso una finitura lucida che cattura la luce e rende ogni elemento visibile. Un approccio che trasforma un oggetto di uso quotidiano in qualcosa di più vicino a un pezzo da esposizione, senza però cambiarne la funzione.

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Tre colori e un’estetica che mostra tutto

La gamma della Prism Collection si sviluppa su tre colorazioni diverse, tutte accomunate dallo stesso trattamento trasparente e lucido. Ogni variante permette di scorgere la struttura interna del DualSense, e lo stesso discorso vale per la cover della console, che riprende la medesima filosofia estetica. Il risultato è un insieme coordinato in cui controller e PlayStation 5 parlano lo stesso linguaggio visivo.

Si tratta di una proposta che lavora soprattutto sull’aspetto. Non si parla di nuove funzioni o di modifiche tecniche ma di un vestito diverso per hardware già conosciuto. La cover, in particolare, consente di cambiare l’aspetto della PS5 sostituendo il guscio esterno senza dover acquistare una nuova console. Chi possiede già la macchina può quindi rinnovarne l’estetica intervenendo solo sulla parte esterna, mentre il controller arriva come prodotto completo con la sua veste trasparente.

La scelta di lasciare i componenti interni a vista rende ogni pezzo riconoscibile anche da lontano. Le tre tonalità disponibili offrono qualche margine di personalizzazione, così da abbinare controller e cover nello stesso colore oppure mescolarli secondo i propri gusti. La lucidità delle superfici accentua il gioco di riflessi e fa risaltare ancora di più quello che c’è dentro.

Prezzi e preordini della Prism Collection

Sul fronte dei costi le cifre sono chiare. Il DualSense della collezione ha un prezzo di 84,99 euro, mentre la cover per la PS5 costa 74,99 euro. Chi decide di prendere entrambi gli accessori per avere un set coordinato si trova quindi a spendere complessivamente 159,98 euro, una somma che riguarda esclusivamente l’aspetto estetico visto che la console non è inclusa.

Il controller resta l’elemento più costoso dei due, e la differenza si spiega con il fatto che si tratta di un dispositivo completo e funzionante, a differenza della cover che è un semplice rivestimento. Per entrambi i prodotti vale la stessa data di partenza dei preordini, fissata al 10 novembre. Da quel giorno sarà possibile prenotare sia il controller sia la cover della Prism Collection in una delle tre colorazioni con finitura lucida e componenti interni a vista.

Fonte: TecnoAndroid