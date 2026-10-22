Digitale terrestre, nuova lista canali: conflitti LCN sulla Rai

La numerazione canali del digitale terrestre è stata aggiornata nelle ultime ore, subito dopo l’intervento sulle frequenze. L’elenco più recente risale al 15 ottobre 2026 e porta con sé alcune novità interessanti, ma anche qualche intoppo. Diversi canali risultano infatti in conflitto LCN, cioè si contendono la stessa posizione sul telecomando. Il problema si può sistemare manualmente oppure si può aspettare con un po’ di pazienza che tutto si risolva da solo nei prossimi giorni.

I casi segnalati riguardano soprattutto la Rai. Al numero 21 Rai 4 si scontra con Rai 4 HD, al 25 Rai Premium entra in conflitto con Rai Premium HD e al 48 succede lo stesso tra Rai News 24 e Rai News 24 HD. Niente di drammatico, ma chi fa la sintonizzazione in questi giorni potrebbe trovarsi davanti alla classica schermata che chiede di scegliere quale emittente tenere su quel tasto.

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I primi numeri del telecomando e i canali tematici

La parte alta della lista resta quella più familiare. Dall’1 al 9 si trovano Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 TGR Regione, Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE. Le posizioni dalla 10 alla 19 sono riservate alle emittenti locali, mentre dal 20 riparte l’offerta nazionale con 20Mediaset HD, Iris HD al 22, Rai 5 al 23, Rai Movie HD al 24, Cielo al 26, 27Twentyseven HD, TV2000 al 28 e LA7CINEMA al 29.

Proseguendo si incontrano La5 HD, Real Time, QVC HD, Food Network, Cine34 HD, Focus HD, RTL 102.5, Discovery, GIALLO e TOPcrime HD al 39. Il blocco dedicato ai più piccoli va dal 40 al 47 con Boing HD, K2, Rai Gulp, Rai YoYo, frisbee, Boing Plus, Cartoonito HD e Super!. Subito dopo arriva l’informazione, con Rai News 24 al 48, Mediaset Italia2 HD al 49, Sky TG24 al 50 e TGCOM24 HD al 51. Tra le altre posizioni spiccano DMAX al 52, Rai Storia al 54, Rai Sport HD al 58, SPORTITALIA HD al 60 e SUPERTENNIS al 64, fino a RadioItaliaTV al 70. Per la Valle d’Aosta sono previsti France 24 HD al 75, RTS Un HD al 76 e TV5 MONDE EUROPE al 77.

Dal 100 in su tra versioni HD, radio e TGR regionali

Le centinaia ospitano un mondo a parte. Al 101 c’è Rai 4K, al 103 Rai 3 HD e dal 104 al 109 si ritrovano i generalisti già visti nelle prime posizioni. Dal 121 al 170 si susseguono numerosi canali come GOLD TV ITALIA, PADRE PIO TV, RADIO KISS KISS TV, VH1 e PRIMAFREE170. Al 200 compare il Test HEVC main10, seguito da RaiPlay al 201, Rai Radio 2 Visual HD al 202 e RaiPlay Sound al 203. Le posizioni tra 204 e 209 accolgono una serie di canali promozionali, dal PROMO FOOD al PROMO SHOPPING, mentre tra 220 e 270 trovano spazio emittenti come RADIO ROMA NETWORK, MATCH MUSIC, CUSANO NEWS 7, GAMBERO ROSSO, Bike Channel e RDS Social TV.

Il 500 è occupato da tivù la guida. Dal 501 al 503 ci sono Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD, tutti segnalati come provvisori, e da lì fino al 570 si estende il pacchetto delle versioni in alta definizione, con alcune presenze particolari come AutoMoto al 510 e RTV San Marino al 550. Ai numeri 521 e 525 si collocano Rai 4 HD e Rai Premium HD, cioè proprio le controparti dei canali in conflitto più in alto. Le stazioni radio partono dal 701 con Rai Radio 1 e proseguono con Radio Capital, Radio Deejay, Radio m2o, RADIO VATICANA ITALIA, le varie declinazioni di RTL 102.5, Radio Monte Carlo, VIRGIN RADIO e Radio Maria al 789.

Dall’801 all’823 sono elencate le edizioni regionali del Rai 3 TGR, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, compresa quella in lingua tedesca Südtirol all’808 e la Furlanija Krajina all’810. Chiudono la lista CLASS CNBC all’828, SUPERSIX all’833, CLASS TV MODA all’883, Caccia e Pesca all’888 e una serie di servizi targati LA7, tra cui LA7 on demand al 997 e LA7CINEMA TEST al 999.

Fonte: TecnoAndroid