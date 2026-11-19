Sony ha ampliato le offerte del Black Friday 2026 di PlayStation e, dopo gli sconti già attivi sul software, ha aggiunto una nuova serie di promozioni dedicate a hardware e accessori. Le riduzioni di prezzo partono dal 16 novembre e coinvolgono alcuni dei prodotti più richiesti del catalogo, dai controller fino al visore per la realtà virtuale.

Qualche giorno fa il PlayStation Store aveva già inaugurato il periodo dei saldi con oltre 2.000 offerte tra giochi e DLC per PS4 e PS5. Il nuovo elenco riguarda invece soprattutto le periferiche, i cui sconti sono stati evidentemente programmati per una fase successiva. L’iniziativa vale per i prodotti venduti su PlayStation Direct, cioè il negozio ufficiale con cui Sony commercializza tutto ciò che non rientra nel software, ma si estende anche ai cosiddetti “rivenditori partner”. Ulteriori dettagli dovrebbero arrivare a breve.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Niente sconti sulle console PS5, almeno per ora

La selezione è piuttosto ristretta e, cosa che salta subito all’occhio, non comprende alcun modello di PS5. Al momento quindi non sono previste riduzioni sulle varie versioni della console, anche se è ancora presto e la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Non si può escludere che Sony decida di lanciare sconti ufficiali sulle console proprio verso la fine di novembre, nel pieno della stagione delle offerte. L’attuale andamento del mercato tecnologico però potrebbe rendere complicato abbassare i prezzi di questi dispositivi.

Sul fronte dei giochi, la casa giapponese ha fatto sapere che diversi titoli first party saranno scontati a partire dal 16 novembre. Tra questi figurano Marvel’s Wolverine, Saros, Ghost of Yōtei Complete Edition e MARVEL Tōkon: Fighting Souls, insieme ad altre produzioni interne.

I prezzi di hardware e accessori su PlayStation Direct

Le cifre comunicate fanno riferimento al mercato statunitense, in attesa di informazioni precise sull’estensione della promozione ad altri paesi. Convertiti in euro e arrotondati, i prezzi degli accessori in offerta dal 16 novembre sono questi:

Monitor Gaming 27″ con gancio per la ricarica del DualSense a circa 260 euro, con uno sconto di circa 45 euro

con gancio per la ricarica del DualSense a circa 260 euro, con uno sconto di circa 45 euro Controller Access a circa 50 euro, con uno sconto di circa 25 euro

a circa 50 euro, con uno sconto di circa 25 euro DualSense wireless controller a circa 45 euro, con uno sconto di circa 17 euro

wireless controller a circa 45 euro, con uno sconto di circa 17 euro DualSense Edge wireless controller a circa 145 euro, con uno sconto di circa 25 euro

wireless controller a circa 145 euro, con uno sconto di circa 25 euro PlayStation VR2 a circa 260 euro, con uno sconto di circa 85 euro

a circa 260 euro, con uno sconto di circa 85 euro Pulse Elite wireless headset a circa 95 euro, con uno sconto di circa 35 euro

wireless headset a circa 95 euro, con uno sconto di circa 35 euro Pulse Explore Wireless Earbuds a circa 100 euro, con uno sconto di circa 25 euro

Il taglio più consistente riguarda senza dubbio PlayStation VR2, che perde circa 85 euro rispetto al listino americano. Interessante anche la riduzione sulle cuffie Pulse Elite e sul controller DualSense Edge, la versione pensata per chi cerca una personalizzazione più spinta dei comandi.

Per quanto riguarda l’Italia, mancano ancora indicazioni specifiche su prezzi e modalità, ma il nostro paese dovrebbe essere incluso nell’iniziativa. Sony lo cita infatti espressamente nella comunicazione ufficiale, dove si legge che “In Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Regno Unito tutti i membri di PlayStation Plus che ordinano direttamente da PlayStation possono ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% sugli accessori”. Gli abbonati a PlayStation Plus che acquistano direttamente da Sony potranno quindi sommare questa riduzione extra del 5% alle offerte già previste per il Black Friday.

Fonte: TecnoAndroid