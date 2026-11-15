PS5 contro PC: la GPU NVIDIA che ne replica le prestazioni

Capire quale GPU NVIDIA si avvicini di più alla PS5 è una curiosità diffusa, soprattutto ora che comprare una nuova console o dei componenti per computer non è mai stato così oneroso. Davanti alla scelta tra la console di Sony e il PC da gaming più economico assemblabile con una cifra simile, il rapporto qualità prezzo diventa decisivo. E viene spontaneo chiedersi se il gioco su PC di fascia media offra davvero molto di più rispetto alle console attuali.

Mentre Sony e AMD lasciano intravedere la tecnologia grafica pensata per la prossima PlayStation, il confronto tra hardware da salotto e da scrivania è comprensibile. Per chi possiede già una PS5 Pro in vista dell’arrivo di GTA VI, il consiglio è tenersi stretta la propria macchina. Esistono però casi specifici in cui i giocatori più esigenti, quelli attenti a ogni singolo pixel, possono trovare sensato investire in un computer.

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La scheda video che somiglia di più alla PS5

La domanda in sé è un po’ scomoda. Chi è soddisfatto della propria PS5 fa bene a restarlo. L’autore dell’analisi, che costruisce PC dal 2004, sconsiglia di assemblare una macchina su misura proprio adesso, in un periodo in cui la cosiddetta RAMaggeddon ha stravolto i prezzi dei componenti. Un’indicazione però esiste, con qualche avvertenza.

Secondo le analisi più accurate sul conteggio dei fotogrammi, la scheda che meglio replica l’APU della PS5 base è la RTX 2070 Super. Si parla di APU e non di GPU perché la console Sony, come Xbox Series X, sfrutta un unico chip che gestisce sia i compiti grafici sia quelli del processore.

La RTX 2070 Super ha ormai tre generazioni alle spalle ed è uscita nel 2019, quindi non è certo all’avanguardia. Eppure, complice l’ossessione per l’intelligenza artificiale che ha gonfiato i listini, il modello più economico costa oggi circa 240 euro su Amazon, pari al 53% dei circa 520 euro richiesti per PS5 Digital Edition. Spendere una cifra del genere per una scheda di sette anni fa ha poco senso e chi vuole acquistare una GPU oggi dovrebbe guardare all’usato. C’è poi la memoria, con 8 GB di GDDR6 contro i 16 GB di GDDR6 unificata della console. In condizioni favorevoli le prestazioni si equivalgono, ma il paragone resta tutt’altro che lineare.

RTX 5060 contro PS5 Pro, chi la spunta

A settembre 2026 la GeForce RTX 5060 era la seconda scheda più diffusa secondo il sondaggio hardware e software di Steam, con una quota del 4,40%. Questa GPU Blackwell di fascia bassa supporta il discusso DLSS 5, che ha acceso parecchie polemiche online, e offre 8 GB di GDDR7 con frequenza base intorno ai 2280 MHz. Trovarla sotto i 430 euro è oggi un’impresa.

Dall’altra parte c’è PS5 Pro, che costa la cifra gonfiata di circa 1.080 euro contro i circa 600 euro del lancio a fine 2024. La carenza di scorte, aggravata dall’attesa per GTA 6, non aiuta. Sotto la scocca lavora un APU AMD Zen 2 personalizzato chiamato “Trinity” con 8 core e 16 thread. Il salto grafico rispetto al modello base è netto, ma il processore guadagna appena il 10% circa. Per questo, nonostante il PSSR, molti titoli restano sotto le prestazioni che ci si aspetterebbe da una macchina da circa 860 euro.

In termini di potenza pura i modelli più vicini sono la RTX 5060 Ti da 16 GB e la Radeon RX 9060 XT di AMD. Con le giuste impostazioni e un processore all’altezza entrambe possono superare la console, che però conserva il vantaggio di una semplicità d’uso imbattibile per chi vuole solo godersi GTA VI al meglio.

Perché il paragone è così complicato

Confrontare un PC aperto con l’hardware chiuso di una console è, per tanti motivi, ingiusto. La PS5 si basa su una GPU AMD RDNA 2 personalizzata che convive con la CPU sullo stesso chip, senza un equivalente diretto nel mondo dei computer. Grazie a un’ottimizzazione accurata gli sviluppatori hanno spesso raggiunto i 60 FPS con risultati vicini al 4K su entrambe le versioni.

La 2070 Super può pareggiare la console in alcuni giochi, ma solo considerando la scheda in sé. In un PC da gaming completo contano moltissimo il processore e la quantità e il tipo di RAM. Risparmiare sulla CPU significa ritrovarsi limitati da quest’ultima e a quel punto nemmeno una RTX 5090 basterebbe. Per giocare in 4K senza complicazioni spendendo meno di 860 euro la console Sony resta la scelta più sensata, con una longevità garantita per anni.

Entrambe le versioni della console offrono risultati in 4K con frame rate fluidi grazie alle soluzioni APU di AMD, mentre le schede di fascia media abbinate a buoni processori costano decisamente di più. Per 60 FPS in 4K con un ray tracing ragionevole PS5 e PS5 Pro bastano e avanzano, mentre per il path tracing più avanzato a 120 FPS serve un PC con una GPU di fascia alta.

Fonte: TecnoAndroid