PS4 firmware 14.02: Sony rafforza sicurezza e prestazioni

Una sorpresa per chi tiene ancora accesa la propria PS4: Sony ha appena distribuito il firmware 14.02, un nuovo aggiornamento di sistema pensato per rendere la console più sicura e più stabile. Il pacchetto è già disponibile per il download e non porta con sé nuove funzionalità. L’obiettivo dichiarato è migliorare sicurezza e prestazioni, niente di più e niente di meno.

Il tempismo ha comunque il suo peso. Appena qualche settimana fa, a inizio novembre, era toccato alla PS5 ricevere un intervento software. Molti davano per scontato che la console di generazione precedente sarebbe rimasta in disparte ancora per un po’, e invece la casa giapponese ha deciso di muoversi anche su quel fronte, senza annunci particolari e senza grandi proclami.

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Cosa porta davvero il firmware 14.02 su PS4

Chi spera di trovare menu ridisegnati, opzioni inedite o qualche novità da esplorare dopo il riavvio resterà deluso. Il firmware 14.02 è a tutti gli effetti un aggiornamento di manutenzione. Agisce dietro le quinte, su quella parte del sistema operativo che l’utente non vede ma che conta parecchio per il funzionamento quotidiano della macchina.

Le due parole chiave scelte da Sony per descrivere il rilascio sono proprio queste: sicurezza e performance. Non sono stati diffusi dettagli più precisi sugli interventi effettuati, una scelta piuttosto abituale per questo genere di patch. Quando un produttore rafforza le difese di un sistema, raramente entra nel merito delle singole falle chiuse, anche per non offrire spunti a chi potrebbe sfruttarle.

Sul piano pratico, quindi, l’esperienza d’uso della PS4 non cambierà in modo visibile. La console dovrebbe però risultare un po’ più solida e protetta, con un sistema che gira in maniera più fluida rispetto alla versione precedente. Sono quei ritocchi che passano inosservati finché tutto funziona, ed è esattamente lo scopo.

Perché Sony continua a seguire la vecchia console

Il fatto che la vecchia console riceva ancora attenzioni non è un dettaglio da poco. Nonostante la scena sia ormai dominata dalla PS5, la piattaforma precedente resta presente in moltissime case e continua a essere usata per giocare, guardare contenuti e restare connessi online. Lasciarla senza aggiornamenti significherebbe esporla nel tempo a qualche rischio in più.

Questo nuovo aggiornamento arriva quindi come una forma di cura ordinaria. Non c’è nulla di spettacolare, ma per chi utilizza il dispositivo ogni giorno è comunque un segnale concreto. Il sistema operativo viene mantenuto in salute, con un occhio alla protezione e uno alla stabilità generale.

Per chi possiede la console il consiglio implicito è il solito: installare la nuova versione appena possibile. Trattandosi di una patch dedicata a sicurezza e prestazioni, tenerla in sospeso non ha molto senso, anche perché non introduce cambiamenti capaci di stravolgere abitudini o impostazioni già consolidate.

Il firmware 14.02 per PS4 è disponibile da ora e porta il sistema operativo della console alla nuova versione, con miglioramenti alla sicurezza e alle performance e senza alcuna nuova funzionalità.

Fonte: TecnoAndroid