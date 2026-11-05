Google Fitbit Air al minimo storico su Amazon: niente schermo

Google Fitbit Air scende al suo prezzo minimo storico su Amazon, a pochi mesi dal debutto sul mercato italiano. Il tracker più piccolo e accessibile mai realizzato da Google aveva acceso il dibattito già al momento del lancio per una scelta progettuale decisamente controcorrente. Niente schermo e niente notifiche, soltanto un monitoraggio della salute che lavora in silenzio 24 ore su 24 senza mai chiedere attenzione a chi lo indossa.

Il dettaglio che rende interessante questa offerta riguarda la rarità dei ribassi. Dal lancio a oggi il dispositivo è sceso di prezzo pochissime volte e chi segue da vicino il mondo dei wearable sa quanto sia difficile trovarlo sotto la cifra di listino. Proprio per questo il taglio attuale merita uno sguardo più attento, soprattutto da parte di chi aspettava il momento giusto per provarlo. Oggi costa 87,99 euro.

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Un sassolino da pochi grammi pieno di sensori

La forma a sassolino è il tratto distintivo di Fitbit Air. Si tratta di un modulo minuscolo che pesa appena 5,2 grammi, che diventano 12 con il cinturino, realizzato in policarbonato riciclato e plastica PBT. Il corpo si aggancia e si sgancia senza fatica da cinturini intercambiabili in tessuto con fibbia in acciaio inossidabile. Le misure parlano di 34,9 x 17 mm con uno spessore di 8,3 mm e questo lo rende più compatto persino di modelli come Fitbit Luxe e Inspire 3.

Le dimensioni ridotte però non hanno comportato rinunce sul fronte dei sensori. A bordo c’è il rilevamento continuo della frequenza cardiaca, capace di individuare anche episodi di fibrillazione atriale, affiancato dalla misurazione di SpO2, della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e della temperatura cutanea. Accelerometro e giroscopio a tre assi si occupano di riconoscere in automatico le attività svolte durante la giornata, mentre la resistenza all’acqua arriva fino a 50 metri, pari a 5 ATM.

Il vero asso nella manica resta comunque l’autonomia. Con una singola carica il piccolo tracker arriva a coprire fino a 7 giorni di utilizzo e la ricarica rapida consente di ottenere un’intera giornata di funzionamento in appena 5 minuti. Tutta l’esperienza ruota attorno alla nuova app Google Health, dove il Google Health Coach basato su Gemini trasforma i dati raccolti in piani d’azione costruiti su misura. Nell’acquisto sono compresi anche tre mesi gratuiti di Google Health Premium, un valore aggiunto tutt’altro che trascurabile per chi vuole testare il coaching basato sull’intelligenza artificiale senza affrontare costi iniziali.

Quanto costa oggi Google Fitbit Air su Amazon

Il prezzo di listino del dispositivo è fissato a 99,99 euro, ma su Amazon la variante Nero Ossidiana è ora disponibile a 87,99 euro. Lo sconto del 12% porta così il braccialetto di Google al livello più basso mai toccato dal suo arrivo sugli scaffali. Il risparmio in termini assoluti è di 12 euro, una cifra che su un prodotto raramente ribassato acquista un peso diverso.

Si tratta di un’occasione concreta per entrare nell’ecosistema di Google Health senza sborsare l’intero importo previsto, portandosi a casa anche i tre mesi di abbonamento Premium già inclusi nella spesa. Trattandosi di un minimo storico conviene non aspettare troppo prima di decidere, dato che questo genere di promozioni tende a non durare a lungo. Al momento la disponibilità del modello Nero Ossidiana su Amazon è immediata.

Fonte: TecnoAndroid