PS Store, arrivano i nuovi Sconti di Gennaio

Il colosso del gaming Sony ha da pcoo sorpreso gli utenti con una nuova promozione. Su PlayStation Store, infatti, sono stati da poco resi disponibili nuovi imperdibili sconti ed offerte, tutto questo grazie alla nuova promozione denominata Sconti di Gennaio. Anche questa volta, gli utenti potranno fare una vera e prorpia scorpacciata, con numerosi titoli di rilievo proposti a dei prezzi estremamente convenienti.

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PlayStation Store, iniziano i nuovi Sconti di Gennaio

Su PlayStation Store è stata resa disponibile una nuova promozione sensazionale. Come già accennato in apertura, si tratta della promo denominata Sconti di Gennaio. Come da tradizione del colosso del gaming Sony, anche questa volta gli utenti potranno acquistare per la propria console da gaming una valanga di titoli interessanti. La cosa più importante è però il prezzo. Gli utenti potranno infatti acquistarli a dei prezzi davvero eccezionali. Vi riportiamo qui di seguito alcune delle occasioni imperdibili su PlayStation Store.

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 19,99 euro contro gli iniziali 99,99 euro con uno sconto complessivo pari all’80%

EA SPORTS FC™ 26 Standard Edition per PS4 e PS5, proposto ad un prezzo scontato pari a 31,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro con uno sconto complessivo pari al 60%

Grand Theft Auto V: Premium Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 14,69 euro contro gli iniziali 34,99 euro con uno sconto complessivo pari al 58%

Edizione Superstar di NBA 2K26, proposto ad un prezzo scontato pari a 39,99 euro contro gli iniziali 99,99 euro con uno sconto complessivo pari al 60%

Assassin’s Creed Shadows – Premium Edition, proposto ad un prezzo scontato pari a 65,99 euro contro gli iniziali 119,99 euro con uno sconto complessivo pari al 45%

Questi sono soltanto alcuni dei titoli più interessanti proposti in sconto da Sony su PlayStation Store con la nuova promo. Consigliamo di visitare la pagina ufficiale per scoprire tutti gli sconti.