PS Plus Essential, arrivano i giochi gratis di dicembre

Il colosso del gaming Sony si appresta a portare tante novita di rilievo per tutti i suoi abbonati ai vari servizi di PlayStation Plus. A partire dalla giornata di domani 2 dicembre 2025, in particolare, tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus Essential potranno scaricare e giocare gratuitamente a nuovi titoli. Secondo quanto è emerso, gli utenti avranno accesso a ben 5 nuovi videogiochi.

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PlayStation Plus Essential, arrivano i nuovi videogiochi inclusi a dicembre 2025

A partire dalla giornata di domani 2 dicembre 2025 saranno aggiunti al catalogo di PlayStation Plus Essential alcuni nuovi titoli. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso del gaming Sony continua a stupire gli utenti, aggiungendo numerosi videogiochi di rilievo. Le new entry di questo mese saranno ben 5 e andranno così a sostituire i titoli che sono stati resi disponibili per lo scorso mese, ovvero Stray, EA Sports WRC 24 e Totally Accurate Battle Simulator. Questi videogiochi saranno scaricabili dagli abbonati soltanto fino alla giornata di oggi 1 dicembre 2025. Vediamo qui di seguito i titoli che saranno resi disponibili sul catalogo a partire da domani.

PlayStation Plus Essential, ecco i cinque videogiochi inclusi a dicembre 2025

Killing Floor 3

Synduality Echo of Ada

The Outlast Trials

Neon White

LEGO Horizon Adventures

Ci troviamo anche questa volta di fronte a dei titoli piuttosto interessanti e che renderanno sicuramente felici gli utenti. Il colosso del gaming Sony, quindi, ha deciso di rendere disponibili videogiochi di rilievo anche per il suo piano base, ovvero PlayStation Plus Essential. Si tratta di una bella sorpresa per gli utenti, che erano già stati ampiamente stupiti durante lo scorso mese di novembre 2025. Per tutti gli abbonati al piano in abbonamento a PlayStation Plus Extra, in particolare, lo scorso mese sono stati resi disponibili nuovi titoli davvero eccezionali, tra cui Grand Theft Auto V, Pacific Drive e Thank Goodness You’re Here.